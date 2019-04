VANESSA GRAVINA/ “Mio marito Domenico mi ha fatto sentire unica, la sua priorità”

Vanessa Gravina è una delle protagoniste della soap “Il paradiso delle Signore” dove interpreta il personaggio di Adelaide. Intervistata dal settimanale DiPIù Tv l’attrice si è raccontata tra vita privata e lavorativa parlando proprio della sua ultima esperienza come attrice. “La mia Adelaide ama in silenzio suo cognato Umberto Guarnieri che però sembra non ricambiare i suoi sentimenti, ma vive momenti di intensa passione con un altro uomo”. Un ruolo non facile per l’attrice chiamata ad interpretare questa donna complessa: “interpretare questa situazione per me è avvincente, è una sfida perchè è l’esatto contrario di quello che vivo nelle realtà”. Fuori dal set, infatti, Vanessa Gravina è felicemente impegnata ed innamorata. “Ho accanto un uomo meraviglioso e devoto che mi adora, mio marito Domenico”.

Vanessa Gravina è Adelaide de “Il Paradiso delle Signore”

Durante l’intervista Vanessa Gravina si è soffermata a lunga sul personaggio di Adelaide ne “Il Paradiso delle Signore“: “è una donna innamorata di Umberto, parte di lei che la accompagna da tutta la vita. E’ stato il suo amore di gioventù, ma lui all’epoca scelse la sorella”. Questo amore però è ostacolato dalla presenza di Luca Spinelli, un uomo che l’attrice descrive come “un antidoto, una medicina contro Umberto. Tra Luca e Adelaide c’è una forte chimica passionale e una affinità elettiva”. Sul set Vanessa Gravina condivide la scena con Francesco Maccarinelli con cui ha girato una serie di scene d’amore che sembrano davvero veritiere: “per Maccarinelli provo grande stime e credo che abbia grandi valori, oltre che un grande talento come attore”.

Vanessa Gravina e il marito Domenico

Nella vita privata Vanessa Gravina è felicemente sposata con Domenico, un uomo conosciuto nel 2010 durante una vacanza a Gaeta. “Un giorno in spiaggia si è avvicinato a me dicendo una frase che mai mi sarei aspettata: “lei è stata il primo amore della mia vita. La seguivo nei suoi primi lavori, quando eravamo entrambi adolescenti. Era magnifica”. Le parole di Domenico sono accolte con una battuta dall’attrice che al momento ribatte: “e ora non mi ama più”. Non è stato un colpo di fulmine ricorda Vanessa, visto che quell’estate era impegnata con Edoardo Siravo. Successivamente però le cose tra Vanessa e Domenica hanno preso una piega inaspettata: “ci siamo frequentati per circa sette mesi prima che tra noi nascesse qualcosa. La mia storia con Edoardo durava da dieci anni e prima di chiuderla dovevo pensarci bene. Domenico mi piaceva, approvavo la sua intelligenza, simpatia, galanteria, ma anche la costanza e la pazienza con cui mi stava vicino in quel periodo”. Alla fine tra i due è scattato l’amore: “mi ha fatto sentire unica, la sua priorità, cosa che nessun uomo aveva fatto prima. Questo mi ha convinto a sceglierlo e sposarlo”.



