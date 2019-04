Virginia Saba, Chi pubblica le sue foto sexy/ Attacco “senza veli” a Luigi Di Maio?

Il lato “nascosto” di Virginia Saba: lo mostra il settimanale “Chi” pubblicando le foto in lingerie della compagna di Luigi Di Maio. Nove anni fa, quando ancora non conosceva il leader del Movimento 5 Stelle e vicepremier, posava per un fotografo. Nel numero in edicola da domani “Chi” pubblica una serie di immagini che forse neppure il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico conosceva. Sono le foto della fidanzata Virginia Saba, prima di diventare una giornalista e assistente parlamentare. Si tratta dunque di scatti inediti che mostrano la giornalista sarda, all’epoca 26enne, con della lingerie nera sexy e una maschera piumata che ricorda “Eyes Wide Shut”, il famoso film di Stanley Kubrick. In altre invece mostra la schiena nuda o appare in bikini. Non si tratta di niente di scandaloso o di cui vergognarsi, ma forse Di Maio non sarà contento di sapere che questo book fotografico molto sensuale è diventato pubblico.

VIRGINIA SABA, CHI PUBBLICA LE SUE FOTO SEXY

Dopo aver partecipato insieme al Vinitaly, mostrandosi affiatati e felici, Virginia Saba e Luigi Di Maio devono fare i conti con lo “scoop” del settimanale “Chi”, che pubblica foto mai viste prima della fidanzata del vicepremier in lingerie. Qualcuno potrebbe intravederci un attacco al leader del Movimento 5 Stelle, e non avrebbe tutti i torti, perché queste foto sono destinate a far parlare. Sono foto di un’assistente parlamentare, per di più fidanzata con il vicepremier più giovane, anche se all’epoca i due non si conoscevano e lei non era neppure giornalista. Forse dietro lo “scoop” di Chi c’è la voglia di rompere quel quadretto di perfezione iconografica che si sono costruiti Virginia Saba e Luigi Di Maio? Proprio recentemente, parlando del compagno Di Maio, aveva detto: “Mi sono innamorata del coraggio e della gentilezza di Luigi”. Inoltre, aveva raccontato di sognare la maternità e di averne parlato già con Di Maio, a cui ha presentato i sui genitori. Di Maio potrebbe non apprezzare i riflettori puntati sulla sua vita privata e soprattutto questa invasione che tira in ballo la fidanzata. Ma se volesse guardare il lato positivo, allora dovrebbe tener conto del balzo di popolarità, visto che è al centro dei gossip, come già lo è Salvini da tempo.





