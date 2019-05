300 l’Alba di un impero/ Video, su Italia 1 il film con Eva Green (21 maggio)

300 l’Alba di un impero va in onda su Italia 1 prevede per la prima serata di questo martedì 21 maggio a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola prodotta dalla casa cinematografica della Warner Bros Pictures in collaborazione con la Legendary Pictures e altre società operanti nel settore cinematografico con la regia di Noam Murro mentre il soggetto è stato scritto da Frank Miller e la sceneggiatura da Zack Snyder e Kurt Johnstand. Il montaggio è stato realizzato da Wyatt Smith, le musiche della colonna sonora sono state composte da Junkie XL mentre i costumi indossati dagli attori sul set sono frutto del lavoro di Alexandra Byrne. Nel cast figurano Eva Green, Sullivan Stapleton, Rodrigo Santoro, Callan Mulvey, David Wenham, Jack O’Connel e Hans Matheson.

300 l’Alba di un impero, la trama del film

Andiamo a dare un’occhiata alla trama di 300 l’Alba di un impero. Nell’antica Grecia durante la celebre battaglia di Maratona ossia durante la prima guerra persiana un prode è grande stratega soldato ateniese di nome Temistocle riesce a diventare un vero e proprio eroe non solo respingendo l’avanzata dell’esercito nemico ma anche e soprattutto uccidendo il re persiano Dario I padre di Serse. La sconfitta ovviamente costringe i persiani a dover ritirarsi anche se questo comporta nell’animo di Serse una forte volontà di vendetta che viene alimentata dalla sua principale alleata ossia Artemisia regina di Caria che a sua volta odia a morte i greci in quanto nel suo passato c’è stato il massacro della propria famiglia proprio per mano greca. 10 anni più tardi Temistocle è diventato un generale dell’Esercito e soprattutto conduce in prima persona a tutte le trattative che lo vedranno impegnato negli organizzare una strenua difesa verso la nuova avanzata dell’Impero Persiano. Mentre il re di Sparta Leonida sta bloccando l’immenso impero e esercito persiano nella leggendaria battaglia delle Termopili lo stesso Temistocle cerca di convincere tutte le città stato della Grecia nel unire le forze per una battaglia conclusiva contro il potente invasore. Durante le fasi di questa incredibile guerra per la sopravvivenza e l’indipendenza della Grecia si susseguono molteplici situazioni riportate su tutti i libri di storia e soprattutto vedranno alla fine la vittoria di Atene anche grazie alla decisione finale da parte della moglie di Re Leonida di dare supporto alla città di Atene con tutta la propria forza militare sia con la flotta e sia con soldati.

Il trailer del film "300 l'Alba di un impero"





