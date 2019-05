Pomeriggio 5 non va in onda, perché?/ Al suo posto “Incompreso” con Luca Zingaretti

Barbara D’Urso si ferma il 1° maggio 2019 con Pomeriggio 5 che non va in onda. Con la festa dei lavoratori la regina di Canale 5 recita a metà servizio, perché stasera invece tornerà in onda Live – Non è la D’Urso. Il consueto caffeuccio delle 17.00 però è rimandato a domani con la decisione di Mediaset di mettere in stand bye gran parte delle trasmissioni che possiamo ammirare giornalmente. Probabilmente sulle valutazioni ha pesato anche la concorrenza del classico Concertone del primo maggio che sarà trasmesso invece da Rai Tre. Inoltre con l’arrivo delle belle giornate e la festività molti decideranno anche di fare una bella gita fuori porta. Barbara avrà così la possibilità di concentrarsi su una serata piena di ospiti e colpi di scena.

Pomeriggio 5 non va in onda: ecco cosa va in onda

Su Canale 5 non va in onda Pomeriggio 5, sostituito dal film Incompreso una miniserie ispirata al film del maestro Luigi Comencini. Questa è stata trasmessa per la prima volta in televisione il 12 e il 14 febbraio del 2002. Al momento però non è molto chiaro se andrà in onda solo la prima parte oppure una sintesi che racchiuda i due appuntamenti. Nel cast troviamo grandissimi attori come Luca Zingaretti e Margherita Buy che interpretano una coppia toscana con due figli. La loro vita sarà sconvolta quando la donna scoprirà di essere gravemente malata di leucemia e con pochissima vita davanti ai suoi occhi. L’uomo sarà costretto a dover affrontare la gestione dei figli e di un lavoro ingombrante tutto da solo. La regia è affidata a Enrico Oldoini noto per diverse commedie di grande successo.

