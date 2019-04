UNA VITA, PUNTATA SERALE/ Anticipazioni 30 aprile: Diego vicino alla morte

Martedì 30 aprile, doppio appuntamento con Una Vita. Oltre all’appuntamento delle 14.10, la soap opera spagnola torna in onda alle 23.24, subito dopo il triplo episodio de Il Segreto con una puntata ricca di colpi di scena. Al centro della puntata ci sarà il triste destino di Diego che, finalmente libero di vivere il suo amore con Blanca, nonostante abbia tutta la famiglia contro, riceve una terribile notizia. Anche per Rosina non ci sarà molto da festeggiare a causa dei disordini nella miniera che rischiano di crearle notevoli problemi dal punto di vista economico. Novità anche per Arturo che sembra finalmente pronto a voltare pagina e ad iniziare una vera relazione non immaginando chi si nasconde dietro la donna che gli ha fatto perdere la testa mentre gli affari della Deliciosa continuano a non ingranare a causa del poco talento dolciario dei nuovi proprietari, ma cosa accadrà esattamente? Andiamo a scoprire insieme tutte le anticipazioni.

UNA VITA: DIEGO STA PER MORIRE

Nella miniera, lo sciopero continua. Ramon informa Diego che gli scioperanti hanno aggredito un addetto alla manutenzione. Huertas afferma che, secondo i minatori, l‘uomo avrebbe usato la violenza per primo, ma non può dimostrare che le cose siano andare esattamente così. Rosina, quando scopre tutto, chiede per tutti una punizione esemplare, ma Diego riesce a tranquilizzarla chiedendo poi a tutti di avere un po’ di pazienza e mantenere la calma. Nel frattempo, per Diego, le brutte notizie non sono ancora finite. Jaime, infatti, gli dice che sta per morire a causa del mercurio. Il giovane, scosso dalla notizia, decide di non dire nulla a Blanca per non turbarla. Nonostante la brutta notizia, Diego continua a condurre la sua vita trattando anche con gli scioperanti. Durante un colloquio con Huertas, poi, confessa che la sua vita è giunta al termine.

UNA VITA: ARTURO E SILVIA UFFICIALIZZANO LA RELAZIONE

Arturo e Silvia trovano un punto d’incontro. Il colonnello, infatti, riesce a farsi dare ascolto dalla donna che decide di cominciare una storia anche se continua a tenerlo sulla corda sfruttando il suo ascendente su di lui. Silvia, in realtà, lavora per Carvajal: entrambi sono al servizio del governo e lavorano sotto copertura. Il suo avvicinamento al colonello rientra nel piano messo a punto per arrivare al suo obiettivo. Silvia, così, scopre le proprie carte e illustra il piano a Carvajal: vuole usare Arturo per partecipare alla festa indetta da Zavala. Arturo e Silvia, così, fanno la loro prima uscita pubblica e la donna lo convince a invitarla alla festa di Zavala come sua accompagnatrice ufficiale. Susana, nel frattempo, indice una riunione per ciò che sta accadendo alla Deliciosa. Ramon e Felipe cominciano ad indagare, ma si lasciano corrompere da Inigo con una penna d’oro.



