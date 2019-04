IL SEGRETO, PUNTATA SERALE/ Anticipazioni 30 aprile: notte insieme per Elsa e Isaac

Dopo la puntata serale della settimana scorsa, trasmessa eccezionalmente il lunedì di Pasquetta, Il Segreto torna in onda oggi, lunedì 29 aprile, con un doppio appuntamento. Oltre alla puntata pomeridiana delle 16.30, Il Segreto sarà trasmesso anche alle 21.30 su Rete 4. Quello di questa sera, in realtà, sarà un appuntamento triplo. Mediaset, infatti, ha deciso di fare un regalo ai propri telespettatori trasmettendo ben tre, nuovi episodi. Al centro della trama di tutta la serata dedicata alla soap opera spagnola più amata dal pubblico italiano ci sarò l‘amore tormentato e distante di Elsa e Isaac e la clamorosa decisione di Gonzalo che deciderà di accettare un’offerta di Fernando lasciando, però, definitivamente non solo Puente Vejo, ma anche Maria, il grande amore della sua vita ma cosa accadrà esattamente? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

IL SEGRETO: NOTTE INSIEME PER ELSA E ISAAC

Puntata imperdibile per i fans di Elsa e Isaac. Elsa, sorpresa da un temporale, trova riparo in una capanna. Isaac, preoccupato per lei, riesce a trovarla e i due trascorrono la notte insieme anche se nel totale rispetto l‘una per l‘altro nonostante siano ancora follemente innamorati. Il giorno dopo, Isaac torna a casa e Antolina, sempre più gelosa dell’ex fidanzata del marito, va su tutte le furie chiedendogli immediatamente una spiegazione. Isaac, consapevole che la verità non piacerebbe alla moglie, le dice che è stato trattenuto dal marchese. Elsa racconta a Consuelo cos’è successo con Isaac. La donna, timorosa che possa continuare a soffrire consiglia così a Elsa di non illudersi e di non dimenticare che è sposato e che sta per diventare padre. Elsa, pur con tristezza, capisce che Consuelo ha ragione.

IL SEGRETO: GONZALO LASCIA PUENTE VEJO

Fernando offre del denaro a Gonzalo per convincerlo a lasciare Puente Vejo in silenzio. Dopo averci pensato, Gonzalo decide di accettare l‘offerta di Fernando: prende il denaro e lascia per sempre il piccolo paesino spagnolo non avendo neanche la possibilità di salutare Maria e Raimundo. Fernando, così, informa sia Maria che Raimundo che Gonzalo è andato via. Julieta vuole aiutare a tutti i costi Carmelo e Severo e chiede a Fe di collaborare. Severo, nel frattempo, nota lo strano atteggiamento di Irene e pensa che lo stia tradendo. Santacruz decide di confidarsi con Carmelo e Adela che va su tutte le furie quando ascolta le parole dell’amico conoscendo la verità. Adela, infatti, difende a spada tratta l‘amica: subito dopo, accusa un forte mal di testa e sviene spaventando sia Carmelo che Severo.



