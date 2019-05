A sud ovest di sonora/ Su Rete 4 il film con Marlon Brando (21 maggio 2019)

A sud ovest di Sonora arricchisce la programmazione televisiva di Rete 4 ore 16:40 per il pomeriggio di questo martedì 21 maggio 2019 a partire dalle ore 16:40. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 1966 dalla casa cinematografica della Universal pictures con la regia di Sidney J. Furie soggetto tratto dal romanzo The Appaloosa di Robert W. McLeod mentre la sceneggiatura è stata adattata la versione cinematografica da James Bridges e Roland Kibee. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Frank Skinner, i costumi indossati dagli attori sul set sono frutto del lavoro di Helen Colvig e Rosemary Odell mentre il trucco è il parrucco è stato ideato e realizzato da Bud Westmore. Nel cast figurano celebri attori come nel caso di Marlon Brando, Anjanette Comer, John Saxon, Emilio Fernandez, Alex Montoya e Miriam Colon.

A sud ovest di Sonora, la trama del film

Andiamo a guardare la trama di A sud ovest di Sonora. Al termine della lunghissima e sanguinosa Guerra di Secessione un soldato di nome Fletcher fa ritorno nella sua amata cittadina posta al confine tra lo stato del Texas e il Messico per iniziare una attività di allevatore di cavalli. Questa sua passione è nata grazie al suo bellissimo esemplare di cavallo che tuttavia gli viene rubato durante una notte proprio nella sua cittadina da un bandito messicano chiamato Medina. Essendo particolarmente legato al proprio cavallo l’ex soldato decide di concentrare tutte le proprie energie nella ricerca del bandito per poter recuperare l’animale. Le sue ricerche lo portano nella cittadina nativa del bandito dove si troverà a dover fare i conti con una serie di problematiche e naturalmente non aveva messo in conto. In particolare i cittadini del posto vedendo la sua presenza come una possibile minaccia per la loro tranquillità gli rendono la vita molto difficile fino a costringerlo a dover misurarsi in una difficile gara di braccio di ferro con un colosso del luogo e soprattutto con l’aggravante rappresentata dalla presenza di un letali scorpioni che sono stati posti sul tavolo in maniera tale che ti avrebbe perso sarebbe anche stato morso dallo stesso scorpione. Fletcher una volta resosi conto di non poter battere il proprio avversario cerca di toccare con violenza lo scorpione in maniera tale da ucciderlo prima che questi possa pungerlo. Il suo stratagemma in parte a successo ma comunque viene pizzicato dallo stesso scorpione per cui si ritrova ad essere completamente agonizzante. La sua sarebbe morte certa se non fosse per il supporto che gli viene dato dalla compagna dello stesso Medina la quale disgustata dei modi di fare del proprio amante decide di dare tutte le proprie attenzioni a quello straniero di cui apprezzare i modi e soprattutto la grande passione che non era il suo cavallo. Grazie al supporto della donna l’ex soldato secessionista oltre ad innamorarsi di lei riesce a trovare la forza e la volontà di avere la meglio nei confronti del bandito messicano riuscendo quindi anche a recuperare il proprio soprattutto a gettare le basi per una felice vita al fianco della stessa donna,.

