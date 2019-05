Aaron Nielsen/ “Mamma Brigitte forte e fragile, l’arrivo di Frida una sorpresa”

Aaron Nielsen, ex concorrente de L’Isola dei Famosi 2019, torna in televisione. Il figlio della notissima attrice, Brigitte Nielsen, tra l’altro diventata nuovamente mamma pochi mesi fa, è stato ospite presso gli studi di “Storie Italiane”, su Rai Uno. «Mia mamma è a Los Angeles in questo momento, vive lì, ci sentiamo spesso praticamente una volta al giorno, le ho detto che venivo qui a fare questa intervista e lei era molto contenta, mentre io sono curioso delle domande. Sono super-fidanzato da quasi 3 anni, 2 anni e mezzo, ed ho 26 anni compiuti da poco». Si parla del rapporto un po’ travagliato di Aaron con la mamma Brigitte, che si è separata dal padre del ragazzo quando lo stesso figlio aveva solo 11 anni: «Penso sia una persona molto forte, con tanti valori. E’ molto dolce, gentile, ci è sempre stata vicina, poi è logico che ognuno nella sua vita ha i suoi problemi e i suoi periodo difficili. Fragile? Si, ci sono stati dei momenti in cui lo era, noi gli siamo stati tutti molto vicini, aveva bisogno di noi e l’abbiamo aiutata non facendole sentire la nostra lontananza».

AARON NIELSEN A STORIE ITALIANE

Una famiglia molto allargata quella di Brigitte Nielsen: «Io la vivo bene – confessa Aaron – a Milano vivo con due miei fratelli, poi ho una sorella Sidney, un altro fratello, Duncan, e la nuova sorella Audrey, penso sia una cosa bellissima anche se non abbiamo la stessa mamma e lo stesso papà, siamo sempre stati molto uniti». Si parla quindi dell’infanzia di Aaron: «Mia mamma lavorava molto ma non mi sentivo solo anche perché avevo i miei fratelli che mi stavano a fianco, e mio padre. Mio padre è una figura molto forte nella mia vita, mi ha insegnato moltissimi valori, mi ha dato una disciplina e mi ha insegnato tutto quello che un papà poteva insegnare, è stato molto importante anche a livello sportivo perché lui pratica molto sport come me». Frida, l’ultima arrivata della famiglia Nielsen, è nata solamente undici mesi fa: «All’inizio non ci credevo – racconta Aaron – poi sono stato contentissimo anche perché mia mamma non vedeva l’ora di avere una bimba».

© RIPRODUZIONE RISERVATA