Adriano Bettinelli/ Foto, il pubblico femminile di Ciao Darwin 8 “se lo contende”

Adriano Bettinelli spopola fra il pubblico di Ciao Darwin 8, soprattutto quello femminile che non manca di commentare ogni suo scatto. Assente più del previsto sui social, il ballerino ha condiviso un unico scatto questa settimana, subito dopo la precedente puntata del programma di Canale 5. Foto a petto nudo come sempre, giusto per ricordare a chi lo segue quale fisico asciutto e muscoloso gli abbia regalato Madre Natura. I complimenti sono così positivi che sorprendono una delle sue cugine, che commenta con grande orgoglio. “Ho un cugino figo e me ne vanto”, dice scatenando una grassa risata da parte del diretto interessato. “Ma” commenta in breve Trash Italiano, unendosi alle tante frasi estasiate di tutte le ammiratrici. Clicca qui per guardare la foto di Adriano Bettinelli e leggere i commenti.

Adriano Bettinelli: fan delusi dalla scarsa presenza sui social

Che cosa ha fatto nell’ultima settimana Adriano Bettinelli? I fan di Ciao Darwin 8 sono rimasti delusi nel vedere la scarsa presenza sui social del giovane ballerino. I motivi sono molteplici e ce lo svelano i suoi social. Da alcuni shooting per Evento Domino, in occasione della grande serata dello scorso 4 maggio al fianco di tanti colleghi. Lo scopriamo infatti dalla condivisione dei ringraziamenti di tutto lo staff, cha ha scelto di scrivere un lungo messaggio per onorare tutti gli artisti intervenuti. Non sono mancati anche momenti musicali per Adriano, che ha scelto di condividere una strofa della canzone Per me è importante dei Tiromancino. Il riferimento è alle incomprensioni e l’unico dubbio riguarda se la scelta del ballerino sia dovuto ad un evento triste vissuto in prima persona in questi giorni. Per fortuna lo ritroviamo sorridente poco dopo, in una Stories in cui decanta le qualità dell’amico Andrea in occasione del suo compleanno. Fra queste anche la sobrietà, dice con ironia prima del repost della festa in barca organizzata dall’amico.

La foto sui social

