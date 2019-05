Adriano Bettinelli/ Video, sui social il ballerino fa il “piacione”… (Darwin 2019)

Non solo risate per Adriano Bettinelli, il ballerino di Ciao Darwin 2019 che di solito approfitta dei contenuti social per strappare i sorrisi a tutti i suoi ammiratori. In questi giorni ha scelto invece di prendere parte al contest musicale Voltati Guarda e Ascolta, organizzato per la lotta contro il tumore al seno metastatico ed a favore delle donne affette dalla patologia. Inviando un brano, si potrà vincere la possibilità di duettare con la cantante Noemi. Clicca qui per guardare il video di Adriano Bettinelli. Una parentesi seriosa per il ballerino, che ha scelto poi di attendere almeno un giorno prima di ritornare su Instagram con un nuovo scatto dei suoi. “Smanacciare”, scrive come commento della foto, in cui oltre all’addominale scolpito mostra le mani in movimento. E si ritorna ancora più seri con una clip organizzata da DF Dancers Meeting, l’incontro internazionale di danza che è sbarcato a Roma per una tre giorni che si è conclusa lo scorso 25 aprile. Nel video, Adriano mostra tutta la sua bravura, seguendo uno stile ritmico, americanoide come la scelta delle riprese e della fotografia. Clicca qui per guardare il video di Adriano Bettinelli.

Adriano Bettinelli, Ciao Darwin 2019: tra prove e relax

Prove e relax si alternano nelle giornate di Adriano Bettinelli, che approfittando di una pausa a Ciao Darwin 2019, si lancia in una delle sue farneticazioni. Ce lo svela Nicol Luzzardi con una delle sue Stories, condivise poi dal ballerino. “A disposizione per il vostro gioco aperitivo quest’estate”, aggiunge poi dopo aver fatto scatenare l’intero corpo di ballo con una coreografia in stile villaggio vacanze. Un po’ di twerk con Livia Gianiorio e soprattutto la sconfitta clamorosa al Dance Dance Revolutioni in sala giochi, dopo aver fatto di tutto per far perdere Benedetta Piacentini e Naomi Mele. Purtroppo per Adriano i suoi tentativi non sono serviti a nulla, visto che nelle sue Stories ci svela che comunque le due ragazze sono riuscite a batterlo. Orgogliose le ballerine e meno Bettinelli, che ha cercato comunque di nascondere la sconfitta in ogni modo. Il divertimento è assicurato al suo fianco e forse è anche per questo che le colleghe non possono fare altro che ridere a crepapelle al suo fianco. A quanto pare anche Marco Pipani non è da meno, visto che in una delle clip lo vediamo scatenato e pronto a seguire le mosse del provetto istruttore/animatore del villaggio.

