AIDA NIZAR/ Rocco Siffredi: “Il porno è finto? Ti faccio fare un giro con me e vedi!”

È rossa la sfera di Aida Nizar nei confronti di Rocco Siffredi a Live non è la d’Urso. L’ex gieffina ammette in primis di non approvare il porno “perché è tutto finto!” dichiara, per poi aggiungere “Non è vero, allora ce l’hai sempre duro?” Rocco non ci sta e dopo averla apprezzata come donna, complimentandosi per la sua bellezza, dichiara: “Il porno finto? Ti faccio venire con me e ti faccio vedere se sono finto o no! Io non potrò mai fare quello che è il mio sogno, farlo qui davanti a tutti, ma posso farlo davanti a lei e farle vedere che non è finto”. Lei però ancora spiega: “Non sono curiosa ma io voglio scoprire perché voglio capire se è finto”. La cosa finisce in simpatia, con Aida che fa battute un po’ troppo spinte alle quali Barbara d’Urso deve metterci una pezza. (Aggiornamento di Anna Montesano)

AIDA NIZAR A LIVE NON È LA D’URSO

La vulcanica Aida Nizar sarà tra i protagonisti della nuova puntata di Live Non è la d’Urso, in onda nella prima serata di oggi di Canale 5. La padrona di casa Barbara d’Urso, dopo averla fortemente voluta tra i concorrenti del Grande Fratello nella passata edizione, questa sera tornerà ad accoglierla anche nello scintillante studio di Live. Un ritorno da protagonista, dunque, per la spagnola che ha annunciato tramite il suo profilo Instagram di essere arrivata in Italia “pronta a sorprendere il suo amatissimo pubblico”. La Nizar, dunque, si appresta come sempre a far parlare di sé per i suoi modi spesso eccessivi e urlati che renderanno difficoltoso alla stessa conduttrice il compito di riuscire a tenerla a bada. Mentre era a bordo del suo aereo che l’avrebbe condotta in Italia, Aida ha voluto girare un video in spagnolo, prontamente caricato sulla sua pagina Instagram, per annunciare a caratteri cubitali la sua presenza nel programma Mediaset: “Dopo aver partecipato al reality estremo più visto nella storia della televisione, Aida non si ferma mai e aspetta tutto il suo affascinante pubblico stasera a Live – Non è la D’Urso, il nuovo programma della meravigliosa Barbara d’Urso dove si discutono delle tematiche di grande interesse, non mancate!”. Quale sarà il dibattito al quale prenderà parte la spagnola?

AIDA NIZAR E LE SUE LITI NEI REALITY

L’esuberante Aida Nizar di recente ha preso parte al reality cileno, Resistiré, nel quale è stata messa duramente alla prova fisicamente e non solo. Non a caso, lo scorso mese, proprio durante la sua partecipazione la spagnola è stata costretta al ricovero in ospedale a causa di una lite molto accesa con un altro concorrente. Tutto sembra portare alla memoria quanto accaduto lo scorso anno nel corso della sua permanenza nella Casa del Grande Fratello nostrano, dove la Nizar fu vittima ed al tempo stesso causa scatenante di una situazione che provocò un vero e proprio danno all’immagine di Mediaset. Molti sponsor, per la prima volta nella storia, decisero di darsi alla fuga lasciando l’ultima parte del reality senza copertura economica dopo una lite furibonda avuta con il concorrente Baye Dame, poi squalificato dal reality. Il comportamento della spagnola, tuttavia, fu al tempo stesso molto criticato perchè ritenuto eccessivamente sopra le righe e provocatorio nonostante sia stata lei stessa vittima di episodi di bullismo all’interno della Casa.

PRONTA AL NUOVO DIBATTITO SUL GF?

Non è chiaro se per “tematiche di grande intereresse” Aida Nizar si riferisse proprio al bullismo o se sarà chiamata a commentare i fatti che si stanno consumando in queste settimane nella nuova Casa del Grande Fratello 16. Potrebbe essere così giustificata anche la presenza di Jessica Mazzoli tra gli ospiti del programma. La Nizar deve la sua fama proprio alle copiose partecipazioni in celebri reality. La sua carriera, da questo punto di vista, prende il via nel 2003 con il Grande Fratello spagnolo, da cui fu però espulsa. Quindi fu la volta del Gran Hermano Vip 5, dove si rese protagonista di aspri scontri con Marco Ferri ed Elettra Lamborghini, per passare quindi alla versione spagnola dell’Isola dei Famosi e al GF nostrano prima dell’ultimo reality considerato dalla stessa come il più estremo nella storia della tv. Quali saranno i suoi futuri progetti lavorativi? Chissà se qualcosa sarà svelato nel corso della sua attesa partecipazione televisiva italiana…



