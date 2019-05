Aida Yespica e Daniele Battaglia stanno insieme?/ Foto, beccati a Milano ma…

Si parla di gossip nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5 ed è proprio il settimanale nato dalla nota trasmissione a lanciare il gossip che vorrebbe Aida Yespica e Daniele Battaglia nuova coppia. La nota showgirl e lo speaker radiofonico starebbero insieme o almeno è quello che lasciano trasparire le foto pubblicate dal settimanale di Pomeriggio 5. “Yespica-Battaglia beccati insieme a Milano” recita il titolo del giornale, che mostra le foto dei due vicini, intenti a sorridere a quello che potrebbe essere l’obiettivo dei paparazzi. Evidente è la complicità, anche se resta difficile dire se si tratti di un sentimento amichevole oppure di un vero e proprio flirt. Nelle foto, infatti, non traspare alcun gesto d’amore o di feeling tra i due.

Aida Yespica e Daniele Battaglia: solo amicizia?

Secondo il settimanale di Pomeriggio 5, potrebbe esserci del tenero tra Daniele Battaglia – figlio di Dodi Battaglia dei Pooh – e Aida Yespica. Ma tra i due c’è davvero una storia o si tratta semplicemente di amicizia? Spulciando tra le stories su Instagram di Aida Yespica, notiamo che in effetti c’è qualcosa che potrebbe far credere che la showgirl ha il cuore impegnato. In alcune di queste, la Yespica è in auto e tiene la mano di un uomo di cui non viene inquadrato il volto. Un altro dettaglio ci svela che i due sono a Napoli e l’hashtag “insieme per sempre”, fa capire che non si tratta di due semplici amici. Ma l’altro è Daniele Battaglia o è invece il noto ex, Giuseppe Lama (detto Geppy), che è appunto napoletano?

© RIPRODUZIONE RISERVATA