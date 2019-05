Al Bano compie 76 anni/ “Tra Loredana Lecciso e Romina Power scelgo…”

E’ bastato rivedere Romina Power nello studio di Amici 2019 per tornare a parlare del triangolo amoroso che la vede protagonista con Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. In molti hanno insinuato che il ritorno della cantante e attrice sia legato proprio al compleanno di Al Bano che compie 76 anni e che tutto questo possa riportarla proprio a Cellino San Marco per i festeggiamenti in famiglia. A quanto pare non sarà così visto che lo stesso artista pugliese, in collegamento da Napoli con La Vita in Diretta ieri, ha rilasciato una serie di dettagli su questi giorni di “festa” legati proprio al suo compleanno. In particolare, proprio parlando con Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, Al Bano Carrisi ha rivelato che la prima a fargli gli auguri è stata proprio Loredana Lecciso. In molti hanno parlato di un loro riavvicinamento e anche della possibilità che i due possano addirittura sposarsi ma non c’è stata ancora alcuna conferma ufficiale.

LE RIVELAZIONI E LA SCELTO DI AL BANO CARRISI

Rimane il fatto che Al Bano a La Vita in Diretta ha raccontato: “ La prima telefonata è stata di Loredana alle 00:07 di ieri notte, poi è arrivata anche quella di Romina ”. Parlando poi ancora delle sue donne, ma senza specificare nome e cognome, continua: “ Non c’è niente di più bello quando nel rapporto, in questo tipo di situazione, vince il grande rispetto ”. Nonostante i pettegolezzi di questi giorni legati al riavvicinamento di Loredana Lecciso e al ritorno di Romina Power proprio per il compleanno, rimane il fatto che Al Bano non ha voluto scegliere tra le “due litiganti” optando per un terzo “incomodo” e alla domanda dei conduttori “ Dove passerai il compleanno ”, il pugliese ha risposto: “ Ho deciso di stare esattamente dove sono, a Napoli, mi godo lo spettacolo del grande Bocelli perchè ci unisce una bella amicizia da anni e oggi volevo festeggiare in questa maniera ”.

