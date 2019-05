Al Bano e Loredana Lecciso/ Matrimonio smentito ma il gossip continua: indizi dal web

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso protagonisti di un gossip senza fine. Nelle ultime settimane non si è fatto che parlare di presunto matrimonio per la coppia che da tempo ormai ha chiuso ogni rapporto d’amore. Resta tra loro un rapporto sereno e di complicità, anche perché genitori di due ragazzi ancora molto giovani. Ma è proprio questa ritrovata serenità e vicinanza che ha alimentato il gossip che li vorrebbe di nuovo insieme e, addirittura, vicini alle nozze. Se il settimanale Vero ha infatti lanciato la bomba sulle presunte nozze, il cantante 75enne ha smentito tutto a Novella 2000. Tra Al Bano e Loredana esiste un rapporto di grande stima e rispetto reciproco che anche la stessa showgirl ha voluto sottolineare più volte nel corso delle sue ultime interviste.

AL BANO E LOREDANA LECCISO: NO ALLE NOZZE MA…

Al Bano, dal canto suo, è stato chiaro quando ha dichiarato: “Mi sono sposato una volta, basta e avanza. Prima di tutto è la stessa Loredana che non lo chiede, e poi su quel fronte ho già dato. Certo, quando arriva un bambino, amato, desiderato, ti sembra logico sigillare il suo arrivo con un matrimonio. Ma ripeto, le nozze non fanno più per me. Scrivilo in grande.” Il cantante di Cellino San Marco vuole che si scriva a caratteri cubitali che mai ci sarà un matrimonio tra lui e Loredana Lecciso, eppure sul web ogni dettaglio è accolto dai fan come un segnale importante. Come l’ultima foto pubblicata dalla Lecciso su Instagram che la vede in auto con Al Bano. Uno scatto che, nonostante le smentite, alimenta le speranze di chi desidera vederli un giorno insieme all’altare.

