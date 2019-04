Al Bano e Loredana Lecciso, niente matrimonio/ “Le nozze non fanno più per me”

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso non si sposano. In esclusiva, ai microfoni di Novella 2000, il cantante di Cellino San Marco ha smentito il matrimonio con Loredana Lecciso con cui ha trascorso 18 anni della sua vita avendo due figli, Jasmine e Albano Junior. Quella con la Lecciso è stata una storia importante, ma ad oggi, Al Bano, dopo la fine del matrimonio con Romina Power, non ha alcuna intenzione di ripetere l’esperienza. “Non ho intenzione più di ripetere quell’esperienza”, ha dichiarato Al Bano ai microfoni di Roberto Alessi. “Prima di tutto è la stessa Loredana che non le chiede, e poi su quel fronte ho già dato. Mi sono sposato una volta, basta e avanza. Certo, quando arriva un bambino, amato, desiderato, ti sembra logico sigillare il suo arrivo con un matrimonio… Ma ripeto, le nozze non fanno più per me. Scrivilo in grande”, ha aggiunto.

AL BANO E LOREDANA LECCISO: SOLO UN’AMICIZIA

Niente fiori d’arancio per Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. A diffondere la notizia del matrimonio tra il cantante di Cellino San Marco e la madre dei suoi ultimi due figli era stato il settimanale Nuovo che scriveva: “Loredana e Al Bano torneranno insieme e a breve si sposeranno”. A quanto pare, però, non sarà affatto così. Dopo la fine del lungo rapporto, Al Bano e la Lecciso sono riusciti a mantenere un rapporto d’amicizia. I due, infatti, hanno anche trascorso la Pasqua insieme come testimonia una foto pubbicata proprio dalla Lecciso su Instagram lo scorso 21 aprile. L’amore, dunque, ha lasciato spazio all’affetto e alla stima reciproca. Dopo aver recuperato il rapporto con Romina Power, dunque, Al Bano è riuscito ad evitare ogni tipo di contrasto con la Lecciso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA