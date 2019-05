Aladdin, oggi nelle sale il remake live-action della Disney/ Will Smith sarà il Genio

Esce oggi in tutte le sale cinematografiche “Aladdin”, il remake in live-action del noto film della Disney uscito nel lontano 1992. Dopo il ritorno di Mary Poppins e quello di Dumbo, ecco arrivare un altro vecchio cartoon tirato a lucido, e la critica lo sta accogliendo in maniera più che positiva. Secondo Vanity Fair, infatti, si tratta del film “che supera ogni più rosea aspettativa”. La pellicola è diretta dal regista inglese Guy Ritchie, già famoso per altri lavori come “Snatch” e “Sherlock Holmes”, ed è ovviamente ispirata al cartoon di 27 anni fa. Il protagonista, Aladino, è interpretato dal 27enne Mena Massoud, attore egiziano cresciuto in Ontario, che ha già preso parte ad altri serie tv anche se senza raggiungere fino ad ora una fama esagerata. Nei panni di Jasmine troviamo invece Naomi Scott, attrice britannica dalle origini indiane. Il nome caldo del cast resta comunque quello di Will Smith, che interpreta il genio che uscirà dalla lampada esprimendo i tre desideri richiesti da Aladino.

ALADDIN, OGGI NELLE SALE IL REMAKE LIVE-ACTION DELLA DISNEY

In Italia il genio era doppiato nel cartoon Disney da Gigi Proietti, e la sua voce tornerà anche nel film in live-action, doppiando però il papà di Jasmine, il sultano di Agrabah, per questioni anagrafiche. Secondo Vanity Fair, la pellicola in uscita oggi nelle sale riesce perfettamente nell’intento di catturare l’attenzione delle nuove generazioni, grazie a colori, musiche ed effetti speciali, e nel contempo, quella delle vecchie generazioni che hanno apprezzato il cartone del 1992, visti i molteplici riferimenti che si ritrovano nel film. Molti sono infatti gli elementi in comune fra le due produzioni, a cominciare dalla musica, con la canzone-simbolo “Il mondo è mio”, che viene interpretata nella versione 2019 da Naomi Riveccio, giunta seconda all’ultima edizione di X Factor. Vi saranno comunque anche delle sorprese, a cominciare dalla migliore amica di Jasmine, Dalia… Per il resto, non vi resta che andare a vedere Aladdin nelle sale per scoprire la magia.

