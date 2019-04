Alba Parietti e Barbara D’Urso/ Video, lite su Cristiano De Andrè, e stasera al GF…

L’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso ha visto andare in scena una lite in diretta tra Alba Parietti e Barbara d’Urso. Le due conduttrici televisive si sono confrontate sulla delicata questione della famiglia De Andrè e sulla partecipazione di Francesca De André al Grande Fratello. Tutto è cominciato da una domanda fatta da Giuseppe Cruciani che, riprendendo alcune sue dichiarazioni del passato, ha chiesto alla Parietti se si fosse pentita di aver detto che ” i programmi della D’urso sono lo scempio della dignità umana”. La domanda di Cruciani ha naturalmente fatto calare il gelo in studio, visto che né Alba né tantomeno Barbara si aspettavano una cosa del genere. Alba non si è tirata indietro nel rispondere, anzi con classe ed elegante ha sottolineato di non essersi pentita di quelle dichiarazioni.

Alba Parietti: “ci sono persone che non vogliono finire nel tritacarne”

La replica di Alba Parietti è stata chiara ed immediata: “sono una persona coerente, la tv è un circo mediatico e io partecipo ai programmi in maniera consapevole, faccio il mio personaggio, ma ci sono altre persone che dovrebbero essere lasciate fuori, che non vogliono finire nel tritacarne”. Le parole della Parietti sono un chiaro riferimento a Cristiano De André, suo ex compagno con cui ha vissuto una lunga storia d’amore dal 2010 al 2014. “Ci sono state persone che riguardavano dei miei affetti che ho visto soffrire a causa di situazioni che purtroppo andavano in televisione” dichiara Alba. A quel punto Cruciani domanda: “stai parlando di Cristiano De André”, ma la Parietti preferisce non rispondere. Barbara d’Urso allora decide di dire la sua chiamando in causa anche le figlie di De André: “se Alba fa riferimento al fatto che io ho invitato nel mio programma le figlie di Cristiano De André, Francesca e Fabrizia, che non hanno un bel rapporto con lui, sappia che lo rifarei altre mille volte. Ho smesso solamente perché il padre ha mandato una diffida. Sono orgogliosa dei miei programmi”. La Parietti seccamente replica: “Beh, sono punti di vista”.

Barbara d’Urso su Cristiano De Andrè

Barbara d’Urso durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso nel confronto – scontro con Alba Parietti rivendica il suo diritto alla cronaca raccontando la difficile storia tra Cristiano De André e le figlie Fabrizia e Francesca. ““Io ho ospitato Francesca e avrei continuato a farlo se non fosse arrivata la diffida dal padre. Sai perché? Perché tutto questo non è iniziato da Francesca De André o dalle mie trasmissioni, ma è iniziato da un libro e dalle dichiarazioni che ha fatto il padre di Francesca De André” dice la D’Urso, mentre la Parietti cerca di farle capire: “Sono situazioni dolorose”. Carmelita non ci sta e risponde per le righe: “Soprattutto per la ragazza, credimi” prima di cantarsele da sola: “sono orgogliosa del fatto che tu abbia il diritto di pensarla in questo modo. orgogliosamente faccio questo lavoro, faccio cronaca. Rivendico il diritto di proteggere e di difendere quello che ho fatto per quanto riguarda Francesca De André”. Ma stasera al Grande Fratello si assisterà a un nuovo capitolo della vicenda De André?

