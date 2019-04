Alba Parietti/ “Voglio sposare un gay, mi sento una trans d’animo”

Alba Parietti ospite oggi di Italia Sì, la showgirl e conduttrice tv protagonista del Podio Vip della trasmissione condotta da Marco Liorni. E le sue prime parole infiammano lo studio: «Questa è la mia età migliore: ho imparato ad amarmi sul serio e a stimarmi sul serio, è un grande regalo che mi sono fatta. Essendo una trans d’animo, mi ci rivedo in questa descrizione, per me l’amore è qualcosa di estremamente di spirituale, magari mi innamorerò di un gay». «Io voglio sposare un gay per rubargli la truccatrice» aggiunge la Parietti, che smentisce così la presunta relazione passata con J-Ax: «So che è un noto dj, un rapper, l’ho conosciuto per sbaglio ma non ho mai avuto una relazione con lui». A proposito di ex compagni, ha rivelato: «I fidanzati li fidelizzo e ho tutta la casa piena di trofei». Poi una battuta sulle voci di una relazione con Vialli: «Lo considero uno dei più grandi attaccanti di sempre. Si narrava di una storia tra me e lui nel corso dei Mondiali del ’90, ma sono tutte falsità».

ALBA PARIETTI A ITALIA SI’

Alba Parietti, recentemente protagonista di uno scontro con Barbara D’Urso, è poi tornata sul boom al Festival di Sanremo: «Baudo mi ha cambiato le sorti, andò benissimo quel Sanremo: l’anno dopo Domenica In, poi il Dopofestival». Poi su Macao: «Genialità di mettere insieme tutti questi talenti, sono venuti fuori dei grandissimi da quella trasmissione grazie al genio di Gianni Boncompagni. Aveva un carattere terribile: tutti gli incensamenti lo avrebbero annoiato, gli piaceva essere carognesco. Era un genio e, come tutti i geni, o imparavi o te ne andavi». E, tornando all’incipit: «Non ho mai accettato di vestirmi da persona per bene, mi sono divertita a fare tutto ciò che mi divertiva. Don Gallo mi raccontò di una trans bravissima a fare l’architetto, alla quale chiesero di vestirsi da uomo: lei rifiutò, arrivando a vivere in strada. Io non voglio né convincere e né piacere».

