Alba Vejseli è Madre Natura/ Instagram Video: modella dagli occhi… (Ciao Darwin)

Alba Vejseli (sotto un video dal suo account Instagram ufficiale) è la nuova Madre Natura della puntata di Ciao Darwin 8 che andrà in onda stasera, con il suo settimo appuntamento su Canale 5. L’anticipazione arriva come da alcune settimane a questa parte da SuperGuidaTv, che spesso e volentieri ha azzeccato il nome della ragazza che “sveste” i panni di Madre Natura di Ciao Darwin. Alba Vejseli è una bellissima modella con gli occhi chiari e ha già lavorato massicciamente nel mondo della moda, venendo presa in considerazione come testimonial di tanti brand di successo. Per via del suo sguardo magnetico, cattura spesso l’attenzione e stasera, verrà apprezzata anche dal pubblico del fortunato show con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Con il suo lavoro, la ragazza si è trovata spesso in Italia, tra servizi fotografici sul lago di Braies e alcuni lavori nell’incantevole cornice della Puglia. Fisico statuario e curve al posto giusto, anche oggi creeranno il giusto mix per fare il modo che il pubblico presente, ed anche quello da casa, possa apprezzarla appieno. Saranno immancabili inoltre, le riprese agli uomini in studio, tra scene di “panico” e finti svenimenti per essere stati messi di fronte a cotanta bellezza. La parentesi dedicata a Madre Natura, si aprirà come di consueto con Paolo Bonolis che si interfaccerà ironicamente con Luca Laurenti. Se volete scoprire tutto sulla modella, vi inviamo allora a proseguire nella lettura!

Alba Vejseli è la nuova Madre Natura di Ciao Darwin 8: le curiosità sulla modella

Alba Vejseli, nuova Madre Natura della settima puntata di Ciao Darwin 8, possiede – naturalmente – un ricco profilo Instagram dove condivide scatti del suo lavoro. Quasi 50mila estimatori per scatti lavorativi che lasciano poco spazio all’immaginazione. La bellissima modella è alta 1,74 cm e le sue misure si avvicinano alla perfezione. Senza il “classico” 90-60-90 da comune Miss Italia, il suo fisico statuario possiede altrettanti numeri perfetti: 85-60-90. La Principessa 2.0, calza il 38 e quindi, se volete regalarle un paio di scarpe, saprete già quale numero chiedere. Questa sera, la modella aumenterà sicuramente i suoi estimatori, specie dopo l’importante visibilità che saprà regalarle il programma. Dopo la presentazione di Paolo Bonolis, Madre Natura si accomoderà sullo sgabello, per poi venire menzionata ogni qualvolta la “sorte” dovrà selezionare un concorrente delle due squadre in gioco. Occhi blu e capelli castani, difficilmente dopo stasera, potrete dimenticarla e, se non volete che ciò accada, potete cliccare qui per seguirla tramite social dove è molto attiva e pubblica spessissimo scatti fotografici.

La grande attesa per la puntata di Ciao Darwin con Alba Vejseli

Grande attesa quindi per la nuova Madre Matura di Ciao Darwin 8 in questa settima puntata in onda questa sera, venerdì 3 maggio 2019, a partire dalle 21.30 circa sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Vi ricordiamo che non vedremo in onda “Juve contro tutti” in quanto, proprio in quella occasione, un concorrente 54enne giocando durante la prova dei rulli, ha avuto un terribile incidente ed oggi, rischia addirittura la paralisi. Stasera invece, al suo posto verrà trasmesso l’appuntamento che vede contrapporsi “Nati vecchi contro Finti giovani” con protagonisti Raffaello Tonon e Sossio Aruta. A Madre Natura, anche questa sera toccherà un ruolo “fondamentale”, scendendo dalle scale e facendo impazzire il pubblico presente, tra facce sconvolte e occhi a cuore. E quindi, dopo la bella modella Made in Italy (Sara Croce), Alba Vejseli dovrà tenere alte le aspettative e mantenere le promesse. Ci riuscirà?

