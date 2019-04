Alberico Lemme/ Ambra “professoressa del pisel*o” e le minacce della Vignali (GF 16)

Alberico Lemme fa scintille al Grande fratello 16. Non solo perché è un tipo focoso, esuberante, incontrollabile, ma anche perché è spesso al centro di discussioni e litigi con gli altri inquilini. L’ultimo ad attaccarlo è stato Daniele Dal Moro, che contro di lui ha proposto una punizione brutale: “Potremmo seviziarlo e lasciarlo lì? Me se tipo lo leghiamo e lo sediamo? Cosa può fare? Non gli facciamo male”. Valentina Vignali, che pure non è mai andata d’accordo con lui, ha invitato Daniele a non esagerare: “Stai zitto, fidati, stai zitto. Hai detto una cosa…”. Una cosa grave. Che potrebbe persino costargli la squalifica. Si prevede che il suo comportamento sarà quanto meno oggetto di un richiamo, nel corso della prossima diretta del Gf. Si parlerà anche della Vignali e dei suoi attacchi, il primo dei quali avanzato la settimana scorsa.

La provocazione di Alberico Lemme

Di fronte alle dichiarazioni choc di Alberico Lemme al Grande fratello 16, Valentina Vignali è scattata come una molla. Lemme ha affermato che se i suoi figli morissero, a lui non interesserebbe. Così la cestista ha reagito: “Mi fai schifo. Ma cosa caz*o stai dicendo? Sai che queste cose le sente tutta Italia? Ti devi vergognare. Io sono senza parole e con te non ci voglio più parlare. Non sarai tu a dirmi di stare zitta. Io sono schifata. È palese che questo sia una persona insoddisfatta. Ma è crudele. Non puoi permetterti di dire queste cose in televisione. Io credo non sia normale. Io sono una che ha abboccato alla sua provocazione, ma mi fa schifo sentire una roba simile. Non c’è rispetto. È una persona che nella vita ha fallito. Ti ride in faccia, ci gode per ‘ste cose. Quando gli ho sbroccato in faccia, rideva”.

Alberico Lemme contro Ambra Lombardo

Qualche giorno dopo, l'”Alberico Lemme Show” si è ripetuto. Questa volta, il farmacista ha apostrofato Ambra Lombardo “professoressa del pisel*o”, facendola scoppiare in lacrime. Così, la Vignali è di nuovo intervenuta: “Che hai detto ad Ambra? Mi dici cosa gli hai detto? Perché gli hai dato quel soprannome? Cosa vuol dire? Voglio una spiegazione: che cos’è la professoressa del pisel*o? Questa ragazza sta piangendo, ma ti rendi conto delle cose che fai? Tu sei maligno, sei la reincarnazione di qualcosa di maligno. Tu fai male alla gente. Ma che sei venuto a fare qua? A fare incazz*re la gente”. Per poco non scoppia la rissa: “Mamma mia mi stanno tremando le mani. Tu ringrazia che siamo qua. Ci vediamo fuori Lemme, ci vediamo fuori Lemme. Vedrai. Vedrai Lemme. Mamma mia lo schifo che fai, non ti sputo in faccia perché siamo davanti a tutta Italia. Sei la mer*a”.

Cristiano Malgioglio commenta Alberico Lemme

Sul “caso” Alberico Lemme è intervenuto anche Cristiano Malgioglio. L’opinionista del Grande fratello 16 l’ha descritto come “un uomo privo di delicatezza, spocchioso, arrogante, presuntuoso, megalomane per niente rispettoso”. Si legge sul suo profilo Instagram: “L’anno scorso avevamo la simpatica e a volte impossibile Aida Nizar, almeno era una forte dentro la casa”. Mentre Lemme proprio non lo convince: “Non amo quando insulta le donne perché divento una iena. Martedì vi aspetto al Grande fratello, ne vedrete e sentirete di tutto e di più. Tranquilli, anche per la signorina Vignali dovrò dire delle cose. Non ho peli sulla lingua per nessuno”.



