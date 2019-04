Alberico Lemme/ Nuova lite con Francesca De André (Grande Fratello 2019)

Alberico Lemme ha vinto la prima sfida del Grande Fratello 2019 ed è riuscito a conquistare il pubblico da casa, nonostante le tante polemiche che il suo personaggio ha sempre registrato in tv. Il merito è forse di tutti i concorrenti che si sono schierati compatti contro di lui, fatta eccezione di Mila Suarez con cui ha instaurato subito un ottimo rapporto. I due infatti trascorrono la maggior parte del tempo insieme e anche se secondo alcuni più maliziosi sarebbe scattato il flirt, in realtà si tratta di dialoghi a tutto tondo che non hanno alcun sottofondo romantico da parte di entrambi. I due sono riusciti con i loro approfondimenti sulla vita e gli altri gieffini a meritarsi l’applauso degli spettatori, tanto che sui social si richiede l’espulsione di chiunque non li tratti in modo adeguato. Molti si dichiarano colpiti della persona Lemme, che al contrario del personaggio irriverente del salotto d’ursiano, sta mostrando un lato di sé inedito. Eppure c’è chi, come Kikò Nalli, crede che sia ormai una nave che affonda. Clicca qui per guardare il video di Kikò Nalli su Alberico Lemme.

Alberico Lemme escluso dal resto del gruppo

Le giornate trascorrono più o meno in solitaria per Alberico Lemme, che al Grande Fratello 2019 non è riuscito di certo a farsi troppi amici. Anche Enrico Contarin, che fino a poco tempo fa si mostrava curioso, ha aumentato le sue frasi di scherno nei suoi confronti. Esclusa Mila Suarez, il farmacista è riuscito a fare terra bruciata attorno a sé ed a convincere persino qualcuno a fargli degli scherzi più o meno divertenti. I social però richiedono l’espulsione di Daniele Dal Moro proprio per aver ipotizzato con l’amica Valentina Vignali di poter seviziare Lemme per farlo stare zitto. Una frase ludica che non ha incontrato il favore dei social, subito schierati per difendere il farmacista dai bulletti della Casa. Verranno presi dei provvedimenti? Se da un lato le provocazioni di Lemme possono aver giustificato qualche reazione off limits durante la prima settimana, dall’altro va considerato che l’astio nei suoi confronti è aumentato subito dopo la scorsa diretta.

Francesca De André: è ancora scontro con Alberico Lemme

Alberico Lemme è riuscito a portare a termine la missione che gli è stata affidata dal Grande Fratello 2019: il personaggio piace a tanti spettatori ed è riuscito ad animare la Casa. Facile però che la sua esperienza gieffina sia ormai agli sgoccioli, soprattutto perché non è ancora da considerare un concorrente a tutti gli effetti. In più il Bed & Breakfast dovrebbe essere riservato ai vip di turno in visita. Gli verrà richiesto di lasciare il gioco questa sera? Il pubblico lo vorrebbe ancora fra le mura della struttura di Cinecittà, mentre i concorrenti non vedono l’ora di farlo fuori. E questo nonostante non ci siano stati scontri di alcun tipo negli ultimi giorni, fatta eccezione per Francesca De André che ancora una volta ha sbottato contro il farmacista. Ha ammesso all’amica Erica Piamonte di non tollerare più nemmeno la sua vita e addirittura di averlo preso di mira come valvola di sfogo per lo stress accumulato a prescindere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA