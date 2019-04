Alberico Lemme “Se i miei figli morissero..”/ Dopo il richiamo arriverà la punizione?

Alberico Lemme finirà sotto la lente nella nuova puntata del Grande Fratello 2019? In queste ore tutti si chiedono se le frasi che in questa settimana hanno messo alla gogna il farmacista potrebbero portarlo verso una punizione esemplare e più seria. Il responso al momento potrebbe essere proprio no visto che Lemme non solo non ha bestemmiato ma subito dopo, soprattutto dopo il richiamo, ha pensato bene di spiegare il suo pensiero nascondendosi dietro l’ombra della libertà, del pensiero positivo e di un cordone ombelicale che ha tagliato da tempo con i suoi figli, ma questo basterà per placare le acque e non spingere la redazione ad una punizione magari proprio per i prossimi giorni che passerà nella casa? Intanto, per chi non avesse seguito quanto successo, quello che possiamo definire il dietologo dei vip in settimana ha ricevuto un provvedimento dal Grande Fratello che potrebbe avere risvolti proprio nella terza puntata in onda stasera, martedì 23 aprile su Canale 5.

“SE I MIEI FIGLI MORISSERO NON MI DISPIACEREBBE”

In particolare, proprio durante un colloquio con gli altri inquilini della casa del Grande Fratello 2019, Lemme si è reso protagonista di affermazioni molto forti sul rapporto con i figli e ha così rilanciato: “Quando è nata mia figlia tutti mi dicevano ‘Vedrai che emozione proverai’, lei è nata, io ho assistito al parto e non ho provato nessuna emozione. Quando ha fatto sei mesi l’ho guardata ed ho pensato ‘se morisse mi dispiacerebbe?’ ed ho risposto di ‘no’. Mi sono posto la stessa domanda ad un anno e la risposta è rimasta la stessa. Idem il secondo figlio. Così li ho cresciuti dicendo loro: ‘Se tu muori a me non interessa‘”. La frase ha lasciato tutti senza parole nella casa e proprio Valentina Vignali ha preso di punta il farmacista: “Io non so chi sia il pazzo che ti permette di dire queste cose in televisione. Ti vedono milioni di persone. Fai schifo a dire queste parole, mi hai fatto venire i brividi. Mi fai vomitare, te lo giuro”. Lo scalpore è stato così tanto che il Grande Fratello lo ha richiamato ufficialmente e, messo alle strette, lui stesso ha poi spiegato di aver cresciuto i figli educandoli al “distacco emotivo”: “Non ho mai avuto paura di morire, questo concetto ne voglio fare dono ai miei figli, è palese che gli voglio bene ma questo significa rendere le persone libere e non farle soffrire”.

IL COMUNICATO DEL GRANDE FRATELLO

Attraverso comunicato ufficiale letto dallo stesso concorrente nella casa del Grande Fratello 2019 si è capito che un altro provvedimento disciplinare potrebbe addirittura arrivare questa sera nella casa ad opera della conduttrice che non ha mandato giù le parole di Lemme. Nel comunicato si legge: “Dottor Lemme, nel corso di una conversazione con gli altri concorrenti si è reso protagonista di esternazioni molto forti sul rapporto con i suoi figli e sul coinvolgimento emotivo rispetto al delicato tema della morte. Le sue parole sono risultate irrispettose e offensive della sensibilità comune, per queste ragioni il Grande Fratello la richiama ufficialmente“. Al richiamo seguirà un provvedimento disciplinare? Lo scopriremo solo questa sera.



