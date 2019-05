Alberico Lemme/ Torna al Grande Fratello 2019? (Live Non è la D’Urso)

L’avventura di Alberico Lemme nella casa del Grande Fratello 2019, ufficialmente, è finita durante la quarta puntata nel corso della quale, Barbara D’Urso ha annunciato l’addio del dietologo dei vip. Diversamente da Ivana Icardi che, dopo essere stata eliminata, è arrivata in studio per raccontare le emozioni vissute nella casa più famosa d’Italia, Lemme non solo non si è presentato in studio, ma ad oggi, nessuno sa dove sia. Lemme, infatti, non ha rilasciato interviste e dichiarazioni ufficiali, ma per quale motivo? La missione di Lemme, entrato in casa per disturbare l’armonia del gruppo non è ancora finita? A cosa staranno pensando gli autori per creare ulteriori dinamiche tra i concorrenti?

Alberico Lemme torna al Grande Fratello 2019? La verità a Non è la D’Urso

Alberico Lemme, dunque, tornerà nella casa del Grande Fratello 2019? Ad annunciare colpi di scena in arrivo è stata Barbara D’Urso nella puntata di Pomeriggio 5 del 30 aprile aggiungendo che la verità sul ruolo del dietologo dei vip, capace come nessuno, di creare malumori e polemiche, potrebbe tornare nella casa di Cinecittà. A sorpresa, infatti, Lemme potrebbe tornare al Grande Fratello 2019, ma con quale ruolo? Tornerà con lo scopo di disturbare ancora la vita degli altri inquilini o tornerà ufficialmente come concorrente? La verità sulla nuova avventura di Lemme al Grande Fratello 2019 arriverà nel corso della nuova puntata di Live, Non è la D’Urso nel corso della quale sarà dato spazio alla sedicesima edizione del reality show.

I concorrenti del Grade Fratello 2019 sentono la sua mancanza di Alberico Lemme..

Nonostante nel corso dell’ultima settimana, Alberico Lemme abbia interagito poco con gli altri inquilini della casa del Grande Fratello 2019, nel primo giorno della sua assenza, i concorrenti sentono la sua mancanza. In serata, infatti, Enrico ha notato come l’assenza di Lemme gli abbia tolto anche l’occasione per scherzare e fare battutine. Lemme, con i suoi argomenti e la sua dieta, dava vita a discussioni e argomentazioni varie. Chi non sente affatto la sua mancanza è Valentina Vignali che, dopo gli accesi scontri che ha avuto con lui, ha ammesso di sentirsi più serena senza la sua presenza in casa. Stesso discorso anche per Erica che, a tavola con i compagni, ha dichiarato di sentirsi finalmente libera di poter mangiare tutto ciò di cui ha voglia senza sentirsi giudicata.



