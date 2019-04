Alberto a The Voice/ Video, l’esibizione terrorizza il web: “Il figlio di Satana!”

Alberto a The Voice, una esibizione inquietante: la prima puntata di blind audition del talent show in onda su Rai 2 ha regalato minuti di spettacolo ma anche di ignoto. Dopo l’esibizione, una canzone molto profonda e dark che non ha convinto nessuno dei quattro giudici, l’uomo si è presentato ed Elettra Lamborghini ha esclamato: «Sono pietrificata». Morgan ha preso in mano la situazione: «Alberto… Alberto… tu non ti preoccupare di chi parla, ascolta e basta (con tono profondo, ndr). Mi hai spaventato e ti ringrazio, ma ti devo fare una critica e sono serio: occhio agli accordi. Te ne sei dimenticati 18, ne hai fatto uno solo (ride, ndr). Non abbiate paura delle cose diverse, venite con me a salutarlo. Che bello che sei». E subito dopo: «Io mi pento, stavo per schiacciare. Non mi ha convinto il fatto che musicalmente abbia fatto un accordo solo». Intervistato da Simona Ventura, Alberto ha commentato: «Sono sempre stato così, fin da bambino. Per me è andata benissimo, non volevo niente».

ALBERTO A THE VOICE: IL VIDEO DELL’ESIBIZIONE

Appassionati di The Voice letteralmente scatenati sui social network nel corso dell’esibizione di Alberto, tra chi sostiene che sia il figlio di Satana e chi si è detto spaventato per il suo lato dark. Diversi utenti hanno manifestato scontentezza per la scelta dei coach di non dargli fiducia: «Molto interessante, ma non sono pronti per l’aldilà. Meglio l’aldiqua», «Peccato, sarebbe stato interessante conoscerlo meglio. Comunque faceva davvero paura!», «Con o senza accordi…. Un Peccato non saperne di piu!!». Ma sono ancora di più coloro che si sono spaventati per il suo aspetto tenebroso e la sua voce super profonda: «Bravissimo Alberto, ma inquietante assai. #TVOI». «Alberto, il personaggio più oscuro dell’edizione? Mi fa quasi paura». «Sto ragazzo, Alberto, mi mette parecchia angoscia. #TVOI».







