Alberto Mezzetti scrive a Barbara D’Urso/ “Perchè mi hai allontanato, che ho fatto?”

Alberto Mezzetti e Barbara D’Urso, il Tarzan di Viterbo chiede spiegazioni alla conduttrice televisiva. Dopo la vittoria al Grande Fratello 2018, il 35enne è stato spesso ospite dei programmi del volto di Canale 5, tanto che si è parlato di una possibile relazione. Ma da qualche tempo non è più così: «Una volta fuori dal reality è nata tra noi un’amicizia speciale. Purtroppo, però, dopo una bella sintonia, negli ultimi mesi parlare con te è diventato impossibile. Ho fatto qualcosa di sbagliato?». Prosegue Mezzetti su Di Più Tv: «Fino a giugno eravamo molto vicini, si prospettava una stagione televisiva interessante, e io ero molto curioso di questa nuova esperienza. Poi le voci su una nostra ipotetica relazione sono diventate sempre più incalzati e ho notato che tutto questo ti infastidiva. Forse il fatto che la gente pensasse a una nostra relazione ha compromesso il nostro rapporto lavorativo e mi hai voluto allontanare?».

ALBERTO MEZZETTI CHIEDE SPIEGAZIONI A BARBARA D’URSO

Alberto Mezzetti ha conquistato pubblico e notorietà grazie alle ospitate nei salotti televisivi di Barbara D’Urso: basti pensare che tra fine primavera e inizio autunno è stato spesso ospite di Pomeriggio 5, senza dimenticare la rubrica di cucina con nonna Pasqualina sempre a Pomeriggio 5. Ora tutto è cambiato e il vincitore del GF 2018 non riesce a farsene una ragione, prendendo così posizione scrivendole una lettera tramite il settimanale Di Più. «Cosa succede?»: Mezzetti non riesce a comprendere l’allontanamento che ha avuto luogo tra i due ed è palese il riferimento al presunto flirt tra i due riportato dai settimanali di Gossip. Il gioco amoroso è diventato troppo pesante per la conduttrice? Non è ancora chiaro, per questo è attesa la risposta della D’Urso: Mezzetti spera in un nuovo riavvicinamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA