Alberto Urso, Amici 2019/ Dal rap alla follia dei ragni, è lui il vincitore!

Alberto Urso è l’unico vincitore di Amici 2019? Il cantante dei blu continua a mietere successi e anche quando è stato chiamato ad allontanarsi dal suo stile e andare oltre lo ha fatto con successo. Nell’ultimo serale del programma, Alberto si è confrontato con Mameli nella prima prova della prima manche proprio sul campo di quest’ultimo ed ha portato a casa la vittoria riuscendo a fare bene un pezzo lontano dal suo mondo anni luce. La stessa Loredana Bertè non ha fatto altro che complimentarsi con lui per averla stupita ottenendo il punto del televoto. Altra storia per il suo rivale, Mameli reo, secondo Loredana Bertè, di non aver eseguito il compito e di aver appiattito il pezzo facendo quello che voleva lui, alla fine. La risposta del cantante dei bianchi non si è fatta attendere visto che lui è un artista e come tale non riesce a fare “copia e incolla” dei pezzi come ha fatto Alberto Urso che ha portato a casa il “compitino”.

LO SCONTRO CON MAMELI

Lo scontro si è poi inasprito tra i due duellanti visto che Alberto Urso ha subito molte critiche da parte di Mameli che continua a parlare delle esibizioni del cantante dei blu “come degli acuti o compitini perfetti”. Proprio a queste accuse ha risposto il cantante durante lo scorso serale difendendosi senza mai scadere nel banale: “Studio da 13 anni per fare questo acuto, non è che mi sveglio nella culla e faccio l’acuto”. Ma Mameli ha ribadito che il bel canto non funziona se non si riesce a comunicare e far trasparire niente e Alberto ha risposto a tono: “è un tuo pensiero, spero di comunicare e che le persone mi capiscano”. Al fianco di Alberto Urso si è schierato anche Vittorio Grigolo che ha dato ragione alla Bertè sottolineando il talento del cantante dei blu. Di parere contrario c’è Alex Britti che su Mameli dice: “Secondo me lui ha una sua visione della musica e ha un talento pazzesco”.

LA FOBIA DEI RAGNI

Nei giorni scorsi Alberto Urso ha avuto modo di essere come sempre il giullare della casetta dei blu. Ormai sono mitiche le sue uscite, le sue battute ai compagni e rimarrà nella storia il divertente video relativo alla sua fobia dei ragni. Il giovane è bello, bravo e magari sarà pure imponente come fisico ma sicuramente questo non gli ha impedito di darsi alla fuga davanti ad un terribile ragno. Tranquilli, non è sicuramente quello in versione Stranger Things ma uno di quelli che normalmente si vede per strada o nelle campagne. Proprio quando Valentina, seduta in giardino, è stata “attaccata” da un ragno e dalla sua ragnatela, Alberto si è addirittura chiuso in bagno chiedendo alla ballerina di stare alla larga perché lui ha la fobia dei ragni. Purtroppo le cose stanno peggiorando e sicuramente il cantante non ha più preso posto in giardino così spesso ma questo gli ha permesso di portare a casa altri punti simpatia al suo arco.



