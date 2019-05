Alberto Urso, Amici 2019/ Zittisce le polemiche e critiche con il talento

Cosa accadrà nella sesta puntata del Serale di Amici 18 ad Alberto Urso? Uno dei punti focali della serata sarà senz’altro la sfida con il cantautore Mameli, che molto probabilmente potrebbe essere decisiva per l’eventuale eliminazione dell’uno o dell’altro. Il primo ha criticato il secondo perché lo considera poco duttile e capace di adattarsi alle varie situazioni. Il secondo vuole sfidarlo su un’unica materia, quella relativa ai brani inediti e il lirico, al momento, sembra aver raccolto il guanto di sfida. Bisogna ora attendere la decisione della produzione del programma, ma Alberto appare francamente favorito rispetto al suo rivale e potrebbe ancora una volta dimostrare di che pasta è fatto.

Alberto Urso, Squadra blu Amici: un ruolo da protagonista

Nella serata in cui è stata eliminata Valentina, Alberto Urso ha consolidato il proprio ruolo di primo piano nel talent show di Canale 5 Amici. Gli inediti Accanto a te e La mia rivoluzione sono stati apprezzati più dal pubblico che dalla giuria, ma sottolineano quanto il cantante lirico siciliano abbia intenzione di mettersi in mostra e catturare una grossa fetta di spettatori. Viene considerato quale una delle punte di diamante della Squadra Blu guidata dal tenore Vittorio Grigolo ed è stato ammesso alla scuola più famosa d’Italia con due settimane d’anticipo. Non ha avuto, dunque, modo per farsi notare poco prima dell’inizio della fase serale e qualche piccola polemica per il suo ingresso anticipato non è mancata. Ma Alberto sta mettendo a zittire i critici grazie alle sue indiscusse qualità tecniche. Clicca qui per la sua esibizione nel brano di Jeff Buckley Alleluja.

Ha incantato il pubblico

Tra i protagonisti della Squadra Blu del Serale di Amici di Maria De Filippi c’è anche il cantante lirico Alberto Urso. Il 21enne originario di Messina sta continuando ad incantare il pubblico e i giudici grazie ad una voce di ottimo livello e alla capacità di sapersi districare in ogni genere musicale, non soltanto nella sua amata musica classica, ma anche nel pop. Finora il ragazzo ha rischiato l’eliminazione nel corso della terza serata e ha vinto il relativo ballottaggio. Nel corso dell’ultima puntata finora trasmessa, Alberto ha inizialmente vinto lo scontro diretto contro Mameli, gradito anche da Alex Britti. Apprezzata la tua interpretazione del pezzo di Mia Martini Almeno tu nell’universo, così come il duetto con Arisa in Guarda che luna. Dopo aver battuto anche Giordana, vince contro il ballerino Umberto ma perde contro Rafael.



