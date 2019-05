Alberto Urso finalista di Amici 2019?/ Blu degli Eiffel 65 per vincere! (Amici 2019)

Alberto Urso è un sicuro finalista di Amici 2019, questo è certo e forse lo è stato sin dall’inizio del programma. Insieme a lui, sul palco della finale ci saranno Giordana Angi e Tish, e la puntata di questa sera ci regalerà l’altro nome o, molto probabilmente, gli altri due visto che per la categoria ballo manca anche un verdetto. La semifinale in onda questa sera sembra una formalità per il cantante siciliano che, forse forte proprio di questo, ha preso con filosofia anche un’assegnazione un po’ strana da parte di Rudy Zerbi. In settimana il professore ha fatto avere le assegnazioni ai cantanti ancora in gara e a Giordana Angi e ad Alberto Urso ha fatto avere Blu degli Eiffel 65. Inutile dire che la reazione è stata un po’ diversa e mentre la prima si rifiuta di affrontare la semifinale su un asino, il cantante siciliano sembra pronto addirittura a ballare e non ha intenzione di tirarsi indietro ma di fare un po’ di confusione sul palco.

I PROBLEMI DI PESO E LA VOGLIA DI VINCERE

Alberto Urso in settimana ha avuto modo di mettere in campo la sua voglia di vincere ma anche il passato che lui stesso ha deciso di cambiare. L’ugola d’oro di Amici 2019 si è raccontato in una piccola intervista al settimanale Chi a cui ha raccontato la sua voglia di vincere: “Non lo so. Lo spero tanto e mi sto impegnando molto. Ma so anche che tutto, anzi, questo è un trampolino di lancio: fuori da qua, poi, non ti ferma nessuno, puoi anche fare sei concerti al giorno tanto sei forte. Come ci mettono sotto qui, non ci mette sotto nessuno. Certe volte penso: ‘Ma ci arrivo a sabato?‘”. A quanto pare non solo è arrivato al sabato successivo ma, pian piano, è arrivato a questa semifinale che adesso potrebbe regalargli un posto in finale. Nella stessa intervista però guarda anche al passato e ai suoi problemi di peso: “Mettermi in forma non è stata neanche una sofferenza. Allora non ci badavo più di tanto al fisico, poi crescendo ho pensato: ‘Mi metto a dieta’. Bisogna fare un po’ di sacrifici, un po’ di forza di volontà, ma non si può piangere o disperarsi per queste cose”.

LE PAROLE DEI GENITORI

A intervistare i genitori di Alberto Urso in quel di Messina ci ha pensato La Gazzetta del Sud che ha raccolto le emozioni e le sensazioni di mamma Antonella e di papà Sandro (ospite nella scorsa puntata), orgogliosi del loro amato, educato e simpatico figlio. Su questo sicuramente non ci piove così come non lo si fa su quello che sarà il suo destino nella scuola. Non sappiamo ancora se Alberto arriverà alle spalle di Giordana o Tish, ma quello che è certo è che i suoi genitori stanno vivendo il suo successo tenendo i piedi ben saldati a terra ma con gioia. Proprio mamma Antonella dice la sua sul figlio e sullo scontro con Mameli (che è andato avanti anche in settimana): “Comprendo che tutti i ragazzi che stanno facendo Amici stanno giustamente cercando il loro posto al sole, ma il mio Alberto rispetto ad altri si sta mettendo continuamente in gioco […] pensiamo che Alberto abbia ottime possibilità di vincere. Sarei ipocrita se dicessi il contrario e penso che lo meriti veramente perché ha dimostrato che non è solo una bella voce: è molto altro. Le sue vere avversarie penso siano Giordana e Tish“. Come andrà quindi quest’ultimo metro?



© RIPRODUZIONE RISERVATA