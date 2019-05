Alberto Urso incontra suo padre ad Amici/ Video: rivede la nonna e scoppia in lacrime

Arriva anche per Alberto Urso il momento della sorpresa in diretta al serale di Amici 2019. Maria De Filippi si siede accanto a lui e manda in onda un filmato con alcune immagini di Messina che è la sua città natale. Poi la conduttrice gli mostra una bottiglia contenente un messaggio. Si parla di suo padre Sandro e del loro bellissimo rapporto. Si racconta di come, da piccolo, lo chiamavano Tarzan perché “correvi dietro le farfalle e le lucertole per acchiapparle”. Maria continua “So che voi due avete un rapporto speciale, che tu gli sei stato di conforto quando lui lavorava lontano e che siete come compari”. Alberto conferma e scoppia in lacrime quando parte un altro filmato che ha un’altra protagonista: sua nonna.

Alberto in lacrime per la nonna Rosetta

Maria De Filippi ad Amici 2019 racconta della nonna di Alberto, Rosetta. “So che da quando è morto tuo nonno lei è venuta ad abitare a casa tua. Tu avevi cinque anni…” Alberto proprio non riesce a trattenere le lacrime di fronte alle immagini della sua adorata nonna, con la quale ha cantato le sue prime note. Purtroppo oggi sua nonna non c’è più e ripensare al rapporto speciale che avevano lo fa commuovere. Così intona “Nel blu dipinto di blu”, canzone adorata da sua nonna ed è proprio sui queste note che fa il suo ingresso in studio Sandro, il suo papà. I due si abbracciano forte e si commuovono insieme ripensando alle emozioni del passato ma anche a quelle bellissime del presente.

