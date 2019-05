Alberto Urso: “Mi piace Emma Marrone”/ Amici 18, lei: “Se ti impegni ce la puoi fare”

Colpo di scena ad Amici 2019. Quando arriva il momento dell’esibizione di Alberto Urso, Maria De Filippi lancia un gossip. Un filmato svela al pubblico e a tutti i presenti in studio che al cantante piace in realtà una ragazza, anche molto nota nell’ambiente. Lo confessa al maestro Pino Perris che riesce prima a farsi dire l’iniziale – la “E” – poi il nome completo. Altri non è che Emma Marrone, questa sera in studio come membro della giuria esterna. Emma guarda il filmato in studio, di fronte ad un imbarazzato Alberto che èproprio non si aspettava questo scherzetto da Maria. Con Perris, il cantante di Amici parla anche di corteggiamento: “Presentarmi? No, io sono un signore. Prima le manderei un mazzo di fiori, di rose rosse”. E la De Filippi lo ha accontentato perché in studio le rose ci sono.

Emma Marrone bacia Alberto Urso ad Amici: “Se ti impegni…”

Peccato che quello delle rose rosse sia stato un passo falso. “Mi portano sf*ga le rose rosse, non sto scherzando… Non accetto neppure quelle di mio padre” ammette Emma Marrone di fronte al gesto di Alberto che, tuttavia, apprezza molto. Poi lo avverte “Mi dicono che sono abbastanza impegnativa, questo è l’aggettivo che mi dedicano… ma magari, se ti impegni, ce la puoi fare..”. La cantante dà, dunque, una speranza ad Alberto che, ancora imbarazzato, si becca anche un bel bacio dalla ragazza che gli piace. Una scena molto simpatica che, al contempo, scatena la ship del pubblico a casa: Emma e Alberto, una coppia fattibile?

© RIPRODUZIONE RISERVATA