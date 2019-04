Alda D’Eusanio/ Video, “Un vaff* a chi ha ridotto Roma…” (Maurizio Costanzo show)

Alda D’Eusanio è un fiume in piena e, a un passo dalla sua ospitata nella nuova puntata del Maurizio Costanzo Show, ha tuonato contro i disservizi della Capitale e i conseguenti problemi legati alla raccolta dei rifiuti. “Questa è Roma”, ha esordito la conduttrice in un video denuncia, postato sul suo profilo ufficiale, nel quale documenta lo stato in cui versano i cassonetti a Campo de’ Fiori. “Ma perché i romani non si incaz*ano come mi incaz*o io?”, si chiede la D’Eusanio mostrando in un filmato la situazione di degrado. “A chi ha ridotto la città e i romani in queste condizioni – ha aggiunto l’opinionista dell’Isola dei Famosi – io mando un sonoro vaffa…”; ma la conduttrice si è scagliata anche contro chi, incurante dello stato in cui versa la città, si occupa di decoro semplicemente multando ogni più piccola irregolarità degli esercenti.

Alda D’Eusanio, il video denuncia: “questa è Roma”

“Naturalmente poi vengono a fare la multa al bar che ha messo un tavolinetto in più perché dicono che è contro il decoro”, ha spiegato Alda D’Eusanio nel video denuncia postato sul suo profilo ufficiale. Un’attività, quella delle sanzioni, che secondo la conduttrice penalizza “i poveri che qui lavorano, perché il bar dà lavoro alla gente. Ma questa è Roma”. “Guardate che meraviglia”, ha poi aggiunto la D’Eusanio mostrando i cumuli di rifiuti agli angoli della città. “Naturalmente qui i gabbiani vengono a mangiare tranquillamente, non vanno più al mare, il cibo è qua”. Ma nelle sue parole non manca un’accusa a chi dovrebbe occuparsi del decoro e alimentare il turismo della città, dal momento che, aggiunge l’opinionista nel filmato, “ai turisti che vengono da tutte le parti del mondo noi facciamo vedere questa roba”.

“Lo mandiamo alla Raggi è un cassonetto dell’immondizia”

Non è la prima volta che Alda D’Eusanio condivide con i social la sua critica alla gestione dei rifiuti romani. In occasione delle recenti festività di Pasqua, scartando il suo uovo di Cioccolato, l’ex opinionista dell’Isola dei Famosi ha trovato una sorpresa gradita, un piccolo temperamatite a forma di cassonetto dei rifiuti; ha così colto la palla al balzo per scagliarsi contro il Primo Cittadino della Capitale, alla quale avrebbe voluto cedere volentieri quel piccolo dono inatteso: “Lo mandiamo alla Raggi è un cassonetto dell’immondizia. È fatto a cassonetto, è a forma di immondizia – ha spiegato Alda D’Eusanio mostrando l’oggetto alla telecamera – ne avevo bisogno per le mie matite”. Dopo il breve video in cui ha documentato la situazione dei rifiuti a Campo de’ Fiori, la conduttrice è stata sommersa dalle polemiche degli haters, che non le hanno perdonato il suo volersi schierare apertamente contro la gestione dei rifiuti a Roma. La D’Eusanio parlerà anche di questo nella nuova puntata del Maurizio Costanzo Show?





