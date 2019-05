ALEC BALDWIN/ “Non voglio più avere figli!” (Che tempo che fa)

Alec Baldwin è uno degli ospiti della nuova puntata di Che tempo che fa, il talk show di successo condotto da Fabio Fazio in prima serata su Raiuno. L’ex marito di Kim Basinger arriva negli studi di Via Mecenate per raccontarsi alla scrivania di Fazio tra carriera e vita privata. Tra i prossimi progetti dell’attore americano non ci sarà sicuramente il film “Joker” di Todd Phillips; ad annunciarlo tramite i social lo stesso Alec: “Lasciatemi dire, per la cronaca, che NON sono stato assunto per interpretare un ruolo nel Joker di Todd Phillips, una specie di Donald Trump mancato. Non succederà. Non. Succederà”. Pochi giorni dopo la notizia è stata commentata sempre dall’attore dalle pagine di USA Today: “non farò più il film, ma sono sicuro che ci sono altri 25 tizi che possono interpretare quel ruolo”.

Alec Baldwin e Donald Trump

Non solo attore, ma anche showman, Alec Baldwin continua ad ironizzare sui social network sull’attuale presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump. Un pò di tempo fa su Twitter l’attore americano ha chiesto ai suoi follower: “Se fossi candidato alla carica di Presidente, voteresti per me?”. Poi ha aggiunto: “Non ti chiederò del denaro ma prometto che vincerò. Battere Trump sarebbe così facile. Così facile. Così facile”. Una serie di battute quelle lanciate dall’attore verso Donald Trump, l’attuale Presidente degli USA che sembrerebbe non apprezzare molto l’ironia dell’ex marito di Kim Basinger. Basti pensare che lo scorso autunno Baldwin ha chiesto agli elettori di “rovesciare il governo di Donald Trump” . Non solo, l’attore ha sempre dimostrato di metterci la faccia anche quando durante l’evento all’Onu di New York ha invitato tutti a preservare maggiormente il Pianeta. “Se io ti dico: devi risparmiare energia, devi mangiare meno carne, devi cambiare il tuo comportamento, se non lo farai ucciderai molte persone indigene. Cosa preferiresti? Quante persone sceglierebbero di uccidere le popolazioni indigene per mangiare più carne o consumare più petrolio? Le azioni di questo governo non rappresentano la volontà della gente”.

Alec Baldwin e i figli: “Quanto è difficile stare dietro ai bambini”

Oltre al lavoro, Alec Baldwin dopo la fine del matrimonio con Kim Basinger ha ritrovato la serenità tra le braccia di Hilaria Thomas. I due si sono sposati nel 2012 e dal loro amore sono nati quattro figli: Carmen Gabriela, Rafael Thomas, Leonardo Angel Charles e Romeo Alejandro David. Una famiglia allargata se consideriamo anche Ireland, la figlia nata dal matrimonio con Kim Basinger. Proprio parlando di figli, la star di Hollywood ha detto: “Hilaria vorrebbe altri figli, sono io che non ne sono così sicuro di volerne altri. Lei magari un giorno dice: ‘Quanto è difficile stare dietro ai bambini’. Poi magari il giorno dopo cambia idea e dice: ‘Ma che amori, ne vorrei altri”. Una scelta motivata quella dell’attore che al settimanale People ha detto: “Quando i miei figli si diplomeranno io avrò circa 85 anni. I miei amici dicono che non è del tutto un male essere diventato padre alla mia età perché quando i miei figli cresceranno, saranno adolescenti e magari scapperanno dalla finestra per combinare qualcosa di brutto, e io sarò già vecchio e magari pure sordo così non mi accorgerò di niente”.



