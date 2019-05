Alessandra Amoroso, sorpresa a Maria De Filippi/ Lettera ad Amici 2019: “Grazie”

A ricevere una sorpresa ad Amici 2019, per la prima volta, è Maria De Filippi. Giuliano Peparini interrompe lo show della semifinale per chiedere alla conduttrice di lasciare la sua consueta postazione per sedere al centro dello studio e guardare il monitor. Parte un filmato che mostra il percorso ad Amici di Alessandra Amoroso. E, pochi istanti dopo, alle immagini si aggiunge anche la voce della cantante che fa il suo ingresso in studio e sorprende la De Filippi. Alessandra si siede al suo fianco e svela di averle scritto una lettera che è pronta a leggerle proprio in diretta. “Sono passati 10 anni, incredibile ma vero. – esordisce la Amoroso – Incredibile perché io e te lo sappiamo bene, 10 anni fa quando ero ad Amici erano più le volte che avevo dubbi o che volevo tornare indietro che non quelle che capivo che grande opportunità stavo vivendo”.

Lettera di Alessandra Amoroso a Maria De Filippi: “Sei grande”

La lettera di Alessandra Amoroso per Maria De Filippi prosegue: “Con pazienza infinita asciugavi le mie infinita lacrime, mi comprendevi e mi consentivi di essere semplicemente me stessa. […] Tu mi capivi senza giudizi e quando mi vedevi triste e scoraggiata, mi lasciavi scappare via, lontana da tutto e tutti. Grazie perché mi hai sempre ascoltata e lasciato la libertà di crescere, scegliere, rialzarmi e capire questa mia nuova vita, dandomi la possibilità di diventare chi sono oggi”. La cantante, che Amici l’ha vinto circa 10 anni fa, è emozionata e conclude: “Sei una grande donna Maria, e ti ringrazio per essere stata per me una semplice mamma. Ti voglio bene”.

