Alessandro Prince Zorresi, fidanzato Serena Rutelli/ Lei:”Spero ci sia quando esco”

Nei pensieri di Serena Rutelli c’è anche Alessandro, il fidanzato di cui è innamoratissima. La figlia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli smania per rivederlo. Più volte, in confessionale, ha manifestato l’intenzione di tenere con sé un oggetto del ragazzo; il suo profumo, per esempio. Ma la d’Urso non gliel’ha ancora permesso. Il più grande desiderio di Serena è quello di riabbracciarlo presto. Per farlo, molto probabilmente, dovrà prima uscire di scena. L’estetista romana sente la sua mancanza, ma è anche molto preoccupata per la situazione che potrebbe trovare fuori dalla Casa. Il timore più grande, per lei, è quello che Alessandro l’abbia dimenticata.

Serena Rutelli: matrimonio e figli con il fidanzato Alessandro

Quello di Serena Rutelli è un timore infondato. Lo capiamo subito, pensando alla proposta di matrimonio che Alessandro le ha rivolto prima del Gf: “Piccola ti amo tanto, al più presto ti voglio sposare”. Serena parla di lui soprattutto a Kikò, che le augura di diventare madre non appena sposata. Entrambi non vedono l’ora di legarsi ancora di più; con un figlio, magari. Serena e Alessandro sono amici, oltre che fidanzati. Entrambi – strano ma vero – sono stati adottati, il che contribuisce a unirli ancora di più. “Spero ci sia quando esco, c’ho un’ansia…”, confida ancora Serena. Niente paura: “Prince” non è tipo da tradimenti.

