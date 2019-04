Alessandro Roja papà bis/ Foto: la moglie Claudia Ranieri ha partorito una bambina

L’attore Alessandro Roja è diventato papà per la seconda volta. La moglie, Claudia Ranieri, figlia di Claudio, allenatore della Roma nonchè direttrice di un’agenzia di comunicazioni che gestisce diversi vip tra i quali anche l’attore, ha dato alla luce una bambina, Dorotea. Si tratta del secondo figlio per la coppia dopo la nascita del maschietto Orlando. L’annuncio è arrivato direttamente dal profio Instagram dell’attore che ha pubblicato una foto, scattata all’uscita della sala parto, scrivendo: “Son contento tanto”. Tanta felicità anche per nonno Claudio Ranieri che, da oggi, oltre che ad Orlando, dovrà dedicarsi anche alla sua nipotina. Il parto è arrivato pochi giorni dopo la paparazzata di Novella 2000 che ha beccato la coppia, pochi giorni fa, in giro per Roma con la neomamma che sfoggiava un bel pancione.

ALESSANDRO ROJA E CLAUDIA RANIERI: LA STORIA DI UN GRANDE AMORE

Alessandro Roja è uno degli attori più richiesti del momento, protagonista di film e fiction di successo come Romanzo Criminale, E’ arrivata la felicità, Tutto può succedere e La compagnia del cigno solo per citare i titoli più recenti. La sua vita privata, però, è moto tranquilla. L’attore, infatti, è felicemente sposato con Claudia Ranieri, incontrata durante una cena in un locale di Roma. Come fa sapere Novella 2000, dopo l’incontro e i primi appuntamenti, tra i due è scoppiato l’amore vero al punto da averli spinti a pronunciare il fatidico sì e a formare una famiglia prima con la nascita di Orlando e poi di Dorotea. L’attore e la moglie dividono anche la vita professionale dal momento che l’agente di Alessandro Roja è proprio la moglie.





© RIPRODUZIONE RISERVATA