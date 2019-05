Alessia Macari e Oliver Kragl si sono sposati/ Video, Matrimonio blindatissimo

Alessia Macari e Oliver Kragl si sono sposati. Il matrimonio della coppia si è celebrato a Foggia, la città dove vivono insieme per lavoro. Lui infatti, gioca nel ruolo di centrocampista proprio nella squadra del Foggia e l’ex Ciociara di Avanti un altro è costantemente al suo fianco. Dopo un lungo periodo di convivenza, la coppia ha deciso di convolare a nozze, organizzando un evento decisamente blindato, senza troppi occhi indiscreti. Questo è accaduto anche per via dell’esclusiva che Alessia e il neo marito hanno voluto concedere al settimanale Chi, in uscita mercoledì con il nuoco numero. Proprio per questo motivo, la Macari è apparsa nascosta da alcuni ombrellini, per poter fare documentare alla rivista diretta da Alfonso Signorini, un ampio reportage sulla cerimonia. I colleghi di Immediato.net, sono riusciti però a “rubare” alcune immagini del matrimonio, comprensivi di video che vi condivideremo anche noi al termine del nostro articolo.

Alessia Macari e Oliver Kragl si sono sposati

Oliver Kragl indossava una giacca bianca, per abbinarla al vestito della sua sposa, avvicendandosi alla Chiesa dell’Annunciazione per pronunciare il fatidico “Sì”. Il neo sposo è arrivato il Italia nel 2016, quando è stato acquistato dal Frosinone, squadra che ha successivamente lasciato per approdare al club calabrese. “Mi fa impazzire per come mi tratta, come una principessa. Non sono abituata a questo. Ho avuto storie non facili ma con lui ho visto subito la differenza. Lui mi ha fatto capire che era veramente interessato a me. È un po’ geloso ma va bene che lo sia” ha raccontato Alessia Macari intervistata da Barbara d’Urso durante Domenica Live. Proprio in quella occasione, aveva parlato dell’attuale marito, affermando di essersi innamorata di lui anche per merito dell’incessante corte: “Quando ho detto ‘no’, lui ha continuato a corteggiarmi. Io credevo fosse fidanzato invece non lo era”. Conoscendo l’affetto che nutre Carmelita nei confronti dell’ex vincitrice della prima edizione Vip del Grande Fratello Vip, potrebbe ospitarla a Pomeriggio 5 oppure a Live Non è la d’Urso (come ben sapete Domenica Live, proprio da ieri pomeriggio è andato in “ferie” fino a settembre).





© RIPRODUZIONE RISERVATA