Alessia Macari-Oliver Kragl, smentita lite dopo le nozze/ La showgirl confessa…

È arrivata la smentita della lite tra Alessia Macari e Oliver Kragl che sembravano aver chiamato addirittura la polizia dopo la prima notte di nozze. La showgirl ha sottolineato in una storia di Instagram: “Quante cavolate che leggo in giro, darò tutto in mano al mio avvocato”. Pare che i festeggiamenti non siano stati assolutamente divisi da nessuna lite, con Alessia che ha deciso di pubblicare quelle che sembrano essere delle prove che documentino come i festeggiamenti siano andati avanti a lungo con tanto di brindisi il giorno dopo il matrimonio. Al momento il calciatore ha deciso di non sbilanciarsi su quanto accaduto e non ha dunque affrontato l’argomento sui suoi canali social network. Vedremo se nei prossimi giorni sarà anche lui a prendere parte alla polemica, cercando di esprimere le sue opinioni in merito a queste voci che hanno provato a minare la loro tranquillità.

Alessia Macari-Oliver Kragl, smentita lite dopo le nozze: ferma sui social e…

Nonostante le stories di Alessia Macari siano sempre aggiornate, il suo profilo Instagram è fermo al 12 maggio. L’ultimo post è legato al compleanno di quello che dieci giorni fa era il suo futuro marito, Oliver Kragl. Alessia festeggiava così il suo compleanno, postando una foto e sottolineando: “Tanti auguri campione. Sei la mia vita e ti amo davvero molto, tra una settimana sarai mio marito“, clicca qui per la foto. Sarà interessante capire se davvero è successo qualcosa anche se ora è d’obbligo fidarsi della showgirl che ha voluto sottolineare come tra lei e il calciatore vada tutto bene e come le storie su un violento litigio durante la prima notte di nozze siano state completamente inventate.

La foto con il marito





