ALESSIA MARCUZZI/ Contro Simona Ventura: “È debole e poco elegante” (Verissimo)

Per Alessia Marcuzzi, “il reality è un reality anche per noi conduttori”. E chi, meglio di lei, può parlare di reality show? Lei, che ha condotto il Grande fratello dal 2006 al 2015, per poi passare, nello stesso anno, all’Isola dei famosi? Proprio l’Isola ha contribuito a farla maturare, soprattutto dal punto di vista professionale. Ospite a Verissimo, alle 16.10 su Canale 5, spiega che “è tutto live, senza un vero e proprio copione”: “E’ in diretta e succedono tante cose che anche noi viviamo quasi come i concorrenti. E’ bello, ma anche molto difficile da condurre”. Il riferimento al caso Fogli-Corona è inevitabile: “Fino all’intoppo con Riccardo mi sentivo proprio che fosse la mia Isola più bella, anche come conduzione. E poi è successo che con Riccardo Fogli è arrivata questa onda anomala che ci ha travolti tutti”. Il rischio era quello di annegare, lei insieme a tutto il carrozzone, ma alla fine – merito della capitana – sono stati bravi a emergere.

Alessia Marcuzzi e il videomessaggio di Corona

Ben presto è venuta a galla anche la verità, con le scuse di Corona e tutto il resto. Nel famigerato videomessaggio, l’ex re dei paparazzi parlava di un presunto tradimento della moglie, (fake) news che ha scosso non solo il diretto interessato (Riccardo Fogli, appunto), ma l’intero cast dell’edizione. “Mi sono voluta scusare con lui in diretta”, dichiara Alessia Marcuzzi, “soprattutto per non averlo abbracciato abbastanza. Solitamente sono molto materna, ma in quel caso non sapevo bene cosa fare e mi sentivo in colpa, perché avrei potuto evitarlo. Io le mie responsabilità me le prendo. Quando ho visto quel videomessaggio non ero molto d’accordo. Avrei voluto Fabrizio Corona in studio perché sarebbe stato più facile avere un contradditorio. In quel video c’erano per me delle cose troppo violente e il mio errore è stato quello di non dire ‘no’ più forte. Non potevo dissociarmi da quel video perché lo avevo visto, per cui, non essendo ipocrita, a Riccardo ho potuto dire solo mi dispiace”.

La risposta a Simona Ventura

Alessia Marcuzzi è stata attaccata anche da Simona Ventura, che ha criticato il suo eccessivo uso del gobbo. “Non si parla male dei colleghi”, replica piccata lei. “E’ una cosa che trovo poco elegante. Lei ha fatto la sua Isola, io ho fatto la mia, ognuno ha il suo modo di condurre. La cosa che mi fa sorridere è che noi abbiamo iniziato insieme. Anche se il ‘gobbo’ può essere fondamentale e non bisogna denigrare i suggeritori, ora ho quasi 47 anni, sono quasi trent’anni che faccio questo mestiere e mi viene da ridere quando si parla di copione o di uso del ‘gobbo’, perché non sarei ancora qui dopo 30 anni, ne avrò avuti di successi! C’è bisogno di solidarietà tra colleghe. E’ un peccato – conclude – che non ci sia e che si debbano andare a dire delle cose che secondo me sono un segno di debolezza”.



