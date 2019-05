Alessia Marcuzzi/ La “malattia” che mi hanno attaccato papà e mamma (Domenica In)

Alessia Marcuzzi sarà ospite questo pomeriggio, domenica 19 maggio, della puntata di Domenica In. In compagnia di Mara Venier si racconterà in un’intervista lunga ed interessante, con tanti temi sul tavolo. A partire dalla passione smisurata di Alessia Marcuzzi per i viaggi. La conduttrice ha sempre ringraziato i suoi genitori, anche loro grandi viaggiatori, per averle tramandato questo amore. “Sono andata in vacanza con loro fino a diciotto anni”, le parole della Marcuzzi a Radio Deejay. “L’ultima vacanza insieme è stata in Polinesia non mettendo mai piede per terra per quasi 3 mesi”. Una passione, quella per i viaggi, che ha spinto Alessia Marcuzzi a scrivere un libro: un vera e propria guida sulle sue quattro città preferite, Milano, Roma, Londra e Parigi. Fin da piccolina la Marcuzzi ha coltivato i valori del viaggio e della scoperta, gli stessi valori che ha cercato di tramandare nel suo libro.

Alessia Marcuzzi, le grandi avventure in viaggio con mamma e papà

Tra i ricordi di viaggio più belli, Alessia Marcuzzi menziona sempre quelli con papà e mamma. Molto probabilmente nell’intervista di oggi a Domenica In avrà parecchi aneddoti da svelare. Come la simpatica disavventura vissuta in Messico: “Ad esempio mio padre prenotava gli alberghi sempre all’ultimo momento, così in Messico finimmo a dormire in un bordello. Avevo 12 anni. Questo per dire quanto viaggiavamo all’avventura”. E’ una Marcuzzi un po’ nostalgica, ma comunque indipendente e più organizzata rispetto ai suoi genitori. Non è un caso, infatti, che si sia dedicata anima e corpo alla scrittura del libro sulle quattro città del cuore. Si intitola ‘In Viaggio con Alessia’, o come ama definirlo “un grande bagaglio di scoperte, colori, emozioni e culture diverse dalle nostre”.

Alessia Marcuzzi e quella voglia di viaggiare che non si placa: “Parto appena posso!”

Dopo anni di viaggi ed esperienza Alessia Marcuzzi ha deciso di scrivere la sua guida, un libro a cui hanno partecipato indirettamente molti dei suoi familiari. Infatti gran parte degli indirizzi e dei luoghi che la conduttrice ha inserito nella guida sono gli stessi che ha visitato insieme ai suoi cari. “Le dritte su Londra, per esempio, me le ha date mio figlio Tommaso che ha 18 anni” ha confidato Alessia Marcuzzi. “E mi ha aiutata a scoprire il lato young della nuova City che nelle solite guide non c’è. Sono una di quelle persone che appena hanno due giorni liberi prendono i figli e partono. Io ho sempre una valigia pronta!”, ha concluso la conduttrice.



