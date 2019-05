Alessia Tulipani e Alice Pellegrini/ Chi sono moglie e figlia di Dado (Domenica Live)

Alessia Tulipani, moglie del comico Dado, si è sempre tenuta lontana dai riflettori, preferendo condurre una vita normale. Nonostante la notorietà di Gabriele Pellegrini, è riuscita nel suo intento, infatti si sa poco di lei. Quello che si conosce di lei lo ha reso noto suo marito. Sono genitori di due figli, Lucas e Alice. Per il primo ha lasciato la scelta del nome al marito, che si è ispirato a George Lucas, il creatore della saga di Star Wars di cui lui è fan sfegatato. Noto per la camicia maculata che arrotola mentre canta le sue canzoni irriverenti, Dado deve darne merito alla moglie Alessia. «Un giorno dimenticai la mia maglietta maculata in un camerino a Brescia, mia moglie allora mi regalò una camicia maculata: da quel momento entrambe sono state sempre presenti», raccontò il comico in un’intervista degli anni scorsi. Insieme hanno recentemente vissuto un dramma: Dado è stato pestato infatti dallo stalker della figlia.

ALESSIA TULIPANI E ALICE PELLEGRINI, MOGLIE E FIGLIA DI DADO

Dado e sua moglie Alessia Tulipani hanno in casa una vera e propria sala giochi. Questa non è proprio la passione della donna, ma è più sua, visto che colleziona pupazzi di Guerre stellari e flipper elettronici degli anni Novanta. La moglie invece, stando a quanto raccontato a intervisteromane, ha una passione per le tartarughe, che colleziona. Spesso al centro di casi di cronaca molto particolari, come le critiche dei Casamonica per una parodia sul capo clan Vittorio, è stato recentemente vittima di un pestaggio dall’ex fidanzato della figlia 14enne. Il ragazzo, 17enne, perseguitava da tempo Alice Pellegrini al termine della loro relazione. È arrivato a presentarsi sotto casa, all’Eur, per insultarla. Il comico è intervenuto, ma il giovane prima ha provato a investirlo e poi gli ha dato un pugno, rompendogli il naso. Un episodio che l’artista ha voluto denunciare anche sui social con un post.

