Alessio Campoli/ Chi è il corteggiatore che ha incuriosito Angela Nasti?

Cosa succederà ancora a pochi passi dalla scelta di maggio? Sembra proprio che Angela Nasti sia ancora in alto mare a Uomini e donne e che la dimostrazione sia il fatto che in questi giorni abbia deciso di uscire anche con Alessio Campoli. Lui è il misterioso morettino che la tronista ha conosciuto durante un incontro di gruppo in casetta ed è lo stesso che le ha dato poco spazio per parlare ed esprimersi sarà per questo che lei ha perso la testa e lo ha portato in esterna? Secondo il video anticipazioni della puntata di oggi del trono classico sembra proprio che i due siano usciti e che lei abbia stuzzicato un po’ il corteggiatore al grido di “Sei bruttino, sei anche un po’ antipatico…. dovresti saltarmi addosso e invece…”. Quale sarà la reazione del corteggiatore in esterna e quale poi quella in studio quando la tronista napoletana si troverà a parlare con gli altri suoi colleghi? Clicca qui per vedere il video anticipazioni della puntata di oggi.

I DETTAGLI SULLA VITA DI ALESSIO CAMPOLI

Ma chi è Alessio Campoli e cosa fa nella vita? Al momento non ci sono molti dettagli sulla sua vita ma quello che sappiamo è quello che lui stesso ha raccontato durante il suo incontro con Angela Nasti. Il bell’Alessio è di Roma ed è nato nel 1995. Sul suo profilo social ci sono molte foto che lo ritraggono in costume, con gli amici e spesso al mare e quindi possiamo mettere queste cose tra le sue passioni e le sue priorità nella vita, ma cos’altro scopriremo di lui strada facendo e in questa esterna con Alessio? Al fianco di questi interessi c’è l’amore per i tatuaggi visto che ne ha parecchi e li ha mostrati anche durante il suo incontro con Angela.

