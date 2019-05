Alessio Campoli/ Uomini e Donne, Angela vicina alla scelta: “Lo vedrei con me fuori”

Nonostante un inizio in sordina, Alessio Campoli è poi riuscito a conquistare un posto speciale nel cuore di Angela Nasti a Uomini e Donne. Infatti, la scelta della tronista, sarà proprio tra lui e Luca Daffré. Angela ha eliminato tutti gli altri, confermando di avere ormai solo due ragazzi nel cuore ed è tra loro che avverrà la scelta. L’ultimo ad andare via è stato Fabrizio Baldassarre che, in un’intervista a Isa e Chia, si è espresso proprio sui due ormai ex rivali. “Diciamo che sulle copertine sarebbero molto belli Angela e Luca. Ma solo per le copertine. – e aggiunge – A livello caratteriale Alessio è molto più forte di Luca, è un bravo ragazzo, bello tosto, ma non penso che Angela possa portarselo nella sua vita. E non lo vedo neanche. Spero che la scelta non ricadrà sulle copertine e che, a questo punto, scelga Alessio.”

ANGELA NASTI SI SBOTTONA SU ALESSIO CAMPOLI

E se questa è l’idea di Fabrizio, anche Angela Nasti si è espressa su Alessio Campoli nel corso di un’intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne. Per lui, la tronista ha avuto solo parole positive: “Alessio è schietto, a volte mi dà l’impressione di conoscerlo già da tempo. Lo sento simile a me e questo mi fa sentire a mio agio, libera dì dire e fare sempre quello che sento. Lo vedrei tranquillamente nella mia quotidianità.” Angela Nasti su Alessio ha ancora aggiunto “Con Alessio sto bene e mi piace quello che ci diciamo e come passiamo il tempo insieme.” Di fronte a tali dichiarazioni, è possibile ipotizzare che sia proprio lui la sua scelta?

