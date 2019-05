Alessio Campoli/ Video Uomini e donne: “Magari mi sto innamorando…”

Angela Nasti ha perso la testa per il bell’Alessio Campoli? I fan sono sicuri di sì e quello che mostra il video anticipazioni della puntata di oggi del trono classico (che potete vedere cliccando qui) ne è la prova. I due usciranno di nuovo in esterna e si conosceranno meglio ma la Nasti questa volta arriverà carica e già pronta ad andare a fondo di questo nuovo rapporto al grido di: “Tanto lo so che ti piaccio, che stai bene con me, sono sicura di quello che tu provi e potrei dire anche che…. ti stai innamorando”. L’affermazione è accolta da una fragorosa risata e poi dal silenzio tant’è che Alessio Campoli ha poi confermato: “Potrebbe essere”. Angela lo guarda un po’ interdetta e poi sembra propensa a guardare avanti, cosa succederà una volta tornati in studio e quale sarà il commento di Alessio quando dovrà parlare dell’esterna?

ANGELA NASTI PAZZA DI ALESSIO CAMPOLI?

Proprio a Uomini e donne Magazine, nei giorni scorsi, il corteggiatore di Angela Nasti si è detto un po’ dubbioso sui sentimenti della tronista tanto da accusarla di volerlo usare per fare ingelosire gli altri o, l’altro, ovvero Luca Daffrè. In particolare, Alessio Campoli ha commentato: “Sto iniziando a mettere in discussione il mio rapporto con Angela. Ho visto troppa incoerenza nei suoi comportamenti: quel bacio con Luca era totalmente ingiustificato. E se c’è una cosa che odio nella vita, soprattutto oggi che non sono più ragazzino, è l’assenza di una logica dietro ciò che si fa… A tratti non è semplice avvicinarla, spesso usa male i suoi pregi trasformandoli in difetti, però mi ha colpito proprio per questo. Nonostante ciò, inizio a non tollerare più certi suoi atteggiamenti“. Come andrà a finire tra loro?

