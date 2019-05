ALEX BELLI/ L’ex fidanzato di Mila Suarez: “Mi hai buttato mer*a” (Domenica Live)

Alex Belli è pronto al confronto con Mila Suarez. Dopo aver fatto il suo ingresso nel salotto di Domenica Live, l’attore cerca di chiarire alcune questioni ancora in sospeso con la sua ex. La Suarez però lo incalza, non lasciandogli possibilità di replica. “Non sono venuto qui per attaccarti, sai che non è nel mio stile – spiega Belli – non ho bisogno di fare televisione. Nel televisivo io parlo e un altro risponde, altrimenti non si capisce niente. Le persone – aggiunge l’attore – dicono delle cose, forse è meglio che tu le ascolti, se 15 persone all’interno della casa dicono la stessa cosa di te, fatti una domanda; se in un anno e mezzo che sei stata con me tutte le persone che sono circolate nel mio studio – il mio agente, i miei amici – pensano la stessa cosa, vuoi ascoltare?”. Alex Belli prende quindi le difese di Francesca De Andrè: “Tu sei entrata nella casa del Grande Fratello a fare peggio, perché hai passato un mese e mezzo a sputare delle cose brutte contro di me – spiega Belli – Gli rvm li vedi? Ascolti le cose che dici? Tutta la mer*a che tu hai buttato contro di me l’hai ascoltato? Parlavi solo di me”. (Agg. di Fabiola Iuliano)

“Fecondazione assistita? Ha seri problemi di memoria”

Alex Belli e Mila Suarez, ci risiamo: oggi a Domenica Live la resa dei conti. Da quando si sono lasciati l’attore e la modella continuano a punzecchiarsi in un incrocio di critiche e accuse. Alcune settimane fa lei ha rivelato all’interno della Casa del Grande Fratello che aveva cominciato un procedimento per la fecondazione assistita pur di metter su una famiglia con lui. L’ex concorrente del reality ha confessato dunque che Alex Belli avrebbe dei problemi a concepire un bambino. A tal proposito, l’ex attore di Centrovetrine ha smentito seccamente quanto dichiarato da Mila Suarez. «Ha seri problemi di memoria. Non ho mai iniziato alcun tipo di procedimento di fecondazione assistita. Lei ha fatto solo una visita ginecologica», ha dichiarato Belli ai microfoni del settimanale Nuovo. Dunque, l’attore, che si è reinventato fotografo, ha negato di avere problemi di fertilità, asserendo di aver avviato un procedimento di fecondazione assistita solo con l’ex moglie Katarina per alcune problematiche di incompatibilità genetiche tra loro.

ALEX BELLI CONTRO MILA SUAREZ, SCONTRI E RIVELAZIONI

Ma nello sfogo Alex Belli ha fatto un’altra rivelazione su Mila Suarez, creando un incredibile subbuglio mediatico. «Ha portato via da casa mia una serie di miei documenti clinici, dicendo che avrebbe voluto mostrarli sui social. Questa è violazione della privacy», ha raccontato l’attore al settimanale Nuovo. Ora la modella rischia di essere querelata dall’ex fidanzato per questo? A quanto pare no, perché Alex Belli preferisce parlarne con la diretta interessata nella speranza di chiudere questa vicenda e voltare pagina. Invece avrebbe querelato l’ex moglie Katarina Raniakova, che poco più di un mese fa ha dichiarato che Alex Belli è sterile, confermando quanto rivelato da Mila Suarez. Ma l’attore ha parlato anche della sua attuale fidanzato, dichiarando senza giri di parole al settimanale di Riccardo Signoretti: «Io e Delia Duran siamo felici, nonostante ci sia tanta gente che ci sta “gufando” contro».



© RIPRODUZIONE RISERVATA