Alex Belli vs Mila Suarez/ Lite in arrivo al Grande Fratello 2019?

Alex Belli è entrato nella casa del Grande Fratello 2019 ancora prima di varcare la soglia. Il merito è tutto di Mila Suarez, l’ex fidanzata che lo ha accusato di aggressioni e soprattutto di averla tradita con l’attuale compagna Delia Duran. A fronte di due settimane di accuse e dopo lo scontro fra le due donne nella scorsa diretta, il modello ha scelto di entrare personalmente nella struttura di Cinecittà per dire la sua in merito a tutta la questione. Non ha anticipato nulla sui social, ma non ci sono dubbi sul fatto che alcune frasi e post siano diretti proprio alla Suarez. “Se sei nella verità e nella correttezza“, scrive infatti in uno degli ultimi contenuti su Instagram, “non ti fermerà mai nessuno“. Per questo Belli crede di poter guardare sempre avanti, come sottolinea ad inizio messaggio, sicuro di essere dalla parte della ragione e di non avere nulla di cui scusarsi. Una posizione già assunta in passato durante le ospitate a Domenica Live, quando Belli ha scelto di dire la sua verità e smentire su tutta la linea le accuse dell’ex fidanzata. Clicca qui per leggere il post di Alex Belli.

Alex Belli entra nella casa del Grande Fratello

Alex Belli non si ferma e dopo essere stato difeso da Francesca De Andrè all’interno della casa, ha scelto di entrare personalmente al GF 16. Non ne saranno felici i concorrenti, ormai stufi dei tanti discorsi di Mila Suarez sull’ex fidanzato. E di sicuro non ne sono felici nemmeno gli spettatori, dato lo scontro recente fra la modella marocchina e Delia Duran. Eppure mancano poche ore e Belli varcherà la porta rossa per mettere in chiaro le cose una volta per tutte. Sarà sufficiente perché Mila decida di voltare davvero pagina? Intanto il pubblico sui social sembra non apprezzare né Mila nè Delia, mentre l’applauso è diretto tutto ad Alex, considerato un po’ la vittima della situazione. Mila infatti sarebbe pesante, scrivono sui social, mentre la Duran starebbe cercando solo di imitare Belen Rodriguez. Altri invece ironizzano con Belli su uno dei particolari detti dalla Suarez la scorsa settimana, ovvero che si sarebbe rifatta il seno grazie allo sponsor dell’ex. “Non c’è lo sponsor? Mi sento male da alcuni giorni”, scrive su Instagram un’ammiratrice, con una punta di veleno.

Feste di Pasqua con amici e parenti per Alex Belli

Pasqua e Pasquetta con amici e parenti per Alex Belli, che prima di entrare al Grande Fratello 2019 per una piccola incursione, ha deciso di fare il pieno di grigliata ed affetti. Sui social la cronaca della sua giornata di festa, al pianoforte con il nipotino ed alla griglia per diversi giri di carne. Non manca anche qualche post romantico che lo vede con Delia Duran, con cui nei giorni scorsi si è recato a Roma per una breve gita. “Piccoli Belli crescono”, dice intanto tenendo in braccio uno dei piccoli di casa. Qualcuno ne approfitta per fargli una domanda piuttosto diretta: “Anche tu hai già l’età per diventare padre. Cosa ne dice Delia?”, scrive un’ammiratrice. L’argomento genitorialità tra l’altro è già stato dibattuto nel reality, visto che Alex avrebbe chiesto a Mila di formare una famiglia poco prima di lasciarla per l’attuale compagna. Clicca qui per guardare il post di Alex Belli e leggere i commenti.

Sguardo sempre avanti

Una Pasqua d’amore

Visualizza questo post su Instagram PICCOLI BELLI crescono… 💥💥 #happylife #family #happyeaster Un post condiviso da Alex Belli (@alexbelli) in data: Apr 22, 2019 at 9:17 PDT





