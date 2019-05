ALEX DEL PIERO/ Ballerino per una notte da Milly Carlucci (Ballando 2019)

Alex Del Piero ballerino per una notte a Ballando con le Stelle 2019: Pinturicchio pronto a confrontarsi con la pista di ballo del dancing show di Raiuno. L’indimenticabile capitano della Juventus ha accettato l’invito di Milly Carlucci e sarà il super ospite della settima puntata di Ballando con le stelle. Dopo aver conquistato ogni tipo di premio sui campi da calcio, Del Piero è pronto a mettersi in gioco sulla pista da ballo con una performance che si preannuncia davvero imperdibili per tutti i suoi fan. Riuscirà a conquistare la giuria di esperti composta da Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith? Per scoprirlo non resta che seguire la diretta del programma del sabato sera di Raiuno!

Alex Del Piero scende in campo a Milano

Dai campi di calcio alla ristorazione il passo è breve. Lo sa bene Alessandro Del Piero che da diversi anni si è lanciato anche nella ristorazione. Nel 2018, infatti, a Los Angeles ha aperto il ristorante No.10 in collaborazione con l’imprenditore Emanuele Romani. “No. 10 è un ristorante italiano contemporaneo, con un tocco stagionale multiregionale” si legge sul sito ufficiale del ristorante in cui lavora lo chef italiano Fabio Ugoletti. Dopo aver conquistato i palati americani, Del Piero ha deciso di scendere in campo anche a Milano con l’apertura di un secondo ristorante. Il nome è più o meno identico: “No. 10 – o No. 10 Experience” e verrà aperto nella capitale della moda nei pressi di Corso Como, tra Porta Nuova e Porta Garibaldi. Al momento non è dato sapere di più, né sulla data di apertura né tantomeno sul menù.

Alex Del Piero: “Lionel Messi? Era invasato”

Alex Del Piero nel dopo partita Barcellona – Liverpool ha commentato così la performance di Lionel Messi. Il campione argentino, infatti, è stato protagonista di una doppietta che gli ha permesso di infrangere quota 600 gol in maglia blaugrana, un traguardo davvero straordinario! Del Piero, commentatore sportivo per Sky Sport, in diretta da Los Angeles ha detto: “ma cosa si può dire a uno così? Penso che stasera Messi fosse invasato, avete visto che occhi aveva? Era al Camp Nou ma al momento stesso non era lì. Il primo gol non è affatto facile, guardate con che dolcezza controlla il pallone sulla respinta della traversa dopo il tiro di Suarez”. Per Del Piero, Lionel Messi è un campione: “da circa 27 metri, piazzare con quella precisione e quella forza quel tiro è pazzesco. Quando hai calciatori di questa qualità, in una serata speciale come quelle di Champions League ti tirano fuori dal cilindro di tutto”.



