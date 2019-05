Alfonso Signorini/ “Io come la Prati: su Facebook Donna Pamela…” (Costanzo Show)

Alfonso Signorini ha già rivelato la sua verità e ha alimentato ancora di più il giallo che ruota attorno a Marco Caltagirone e Pamela Prati. Amico della showgirl italiana, il direttore di Chi ha rivelato infatti di essere caduto vittima di una trappola che gli avrebbero teso le due manager dell’agenzia Aicos. Un certo Lorenzo Coppi gli avrebbe fatto credere di aver perso la testa per lui e le sue arti seduttorie hanno spinto Signorini ad abbassare la guardia, ma poi l’amara sorpresa. Al primo contatto telefonico, rivela al Maurizio Costanzo Show, dove sarà ospite questa sera, giovedì 2 maggio 2019, la persona con cui ha parlato infatti era in realtà una donna, esattamente come è successo alla giornalista di Fanpage che ha avuto contatti con un fantomatico avvocato: “Anche io sono stato “Pamela Prati”… Quando ero disposto a raggiungerlo, lo volevo vedere, sul mio Facebook arriva il messaggio di tale Donna Pamela…. che oggi è la manager della Prati. Cerco Lorenzo e lei mi fa parlare con lui ma era una voce da donna“. Il nome del sedicente Coppi tra l’altro non emerge per la prima volta, proprio in collegamento con quanto sta accadendo alla Prati. La prima a fare il suo nome è stata Sara Varone, che al settimanale Oggi ha confessato di essere caduta nella ragnatela di tal Coppi, nipote dell’avvocato Franco Coppi e mai realmente esistito. A fare da tramite fra i due innamorati ci sarebbero state ancora le due manager, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

Alfonso Signorini dalla politica al gossip

Dal gossip alla politica, il direttore Alfonso Signorini dimostra ancora una volta di non avere alcun freno nell’esternare la propria opinione. Lingua biforcuta quanto basta, negli ultimi tempi ha ironizzato sui fidanzamenti dei ministri Luigi Di Maio e Matteo Salvini: “la competizione passa anche da qui“, ha commentato in un’intervista a Il Messaggero. Il sospetto che la tempistica analoga non sia una coincidenza è piuttosto forte. Soprattutto perché secondo Signorini ci sarebbe anche un clichè da non sottovalutare, riguardo a questi due lieti eventi. Entrambi i politici infatti sono passati dalla donna formosa e femme fatale, alla classica “ragazza della porta accanto“. Una strategia? Nel frattempo il settimanale di Alfonso inizia già ad accendere i riflettori su Temptation Island, giusto per rimanere in tema di gossip rosa. Secondo il giornalista, Maria De Filippi potrebbe scegliere Valeria Marini come sostituta di Simona Ventura, vista la partecipazione stellare della showgirl nell’edizione dell’anno scorso. In ballo ci sarebbero inoltre anche Alessia Marcuzzi ed Elisabetta Gregoraci, quest’ultima pronta a seguire la popolarità già ottenuta con Made in Sud.

