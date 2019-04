ALFREDO BALDI, MARITO DI MILENA VUKOTIC/ La moglie “complice” delle sue ricerche

Alfredo Baldi è il marito di Milena Vukotic, attrice italiana di origine montenegrina. Nato a Roma nel 1943, è autore di diverse pubblicazioni di critica cinematografica. Una passione condivisa, quella per la settima arte, che li porta a conoscersi e a sposarsi nel 2003. Per la Vukotic si tratta del primo matrimonio; insieme non hanno figli. Lui è più giovane di lei di 8 anni. Dal 1968 al 2007, Baldi ha lavorato al Centro Sperimentale di Cinematografia, per cui è stato direttore di vari settori. Ha collaborato inoltre per trasmissioni televisive della Rai, oltre a insegnare Linguaggio cinematografico all’Università La Sapienza di Roma. A sua volta studioso di Storia e tecnica del cinema, ha organizzato diverse produzioni cinematografiche. In questo contesto ha conosciuto la Vukotic, e tra loro è scoccata subito la scintilla. I due stanno insieme da 16 anni.

Alfredo Cortese, marito Milena Vukotic: i suoi studi sul cinema

L’attività di studio di Alfredo Baldi va avanti da tempo. Ultimamente ha pubblicato il suo nuovo libro, Le nove vite di Valentina Cortese, dedicato all’attrice oggi 96enne. Dagli anni ’70 in poi si è occupato ampiamente di censura cinematografica, su cui ha scritto due testi nel 1994 e nel 2003. Nel 2008 e nel 2010 si è occupato di due numeri di Bianco e Nero sulla storia del Csc, insieme al collega Silvio Celli. In tutto ha curato una dozzina di volumi e un centinaio di articoli e saggi. Della vita privata con Milena Vukotic non si sa molto, se non che talvolta è stata “complice involontaria” delle sue ricerche. L’ultima volta è successo con la Cortese: “Ho conosciuto Valentina Cortese diciotto anni fa a una cena a casa di Franco Zeffirelli”, racconta a Sololibri.net, “nella sua bellissima casa sull’Appia Antica, alla quale ero andato perché mia moglie Milena Vukotic è molto amica sia di Zeffirelli e sia di Valentina (li conosce da quarant’anni). Valentina era l’ospite d’onore di quella cena”. Da lì l’amore di Alfredo per la sua figura, che ha avuto modo di approfondire nel suo ultimo lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA