Alice attraverso lo specchio/ Video, su Italia 1 il film con Johnny Depp (1 maggio)

Alice attraverso lo specchio anima la prima serata di oggi, 1 maggio, di Italia 1 a partire dalle 21.25. Si tratta di una pellicola il cui soggetto è stato tratto dal romanzo Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò scritto da Lewis Carroll e che naturalmente rappresenta il sequel del primo fortunato film Alice in Wonderland. Questa pellicola è stata realizzata nel 2016 dalla casa cinematografica della Walt Disney Pictures in collaborazione con la Tim Burton Productions per la regia di James Bobin mentre la sceneggiatura è stata adattata da Linda woolverton. Le musiche della colonna sonora sono state scritte da Danny Elfman, i costumi utilizzati sulle scene sono stati ideati da e confezionati da Colleen Atwood mentre la scenografia porta la firma di Dan Hennah. Nel cast sono presenti Mia Wasikowska, Johnny Depp, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Sacha Baron Cohen e Rhys Ifans.

Clicca qui per il trailer

Alice attraverso lo specchio, la trama del film

Andiamo a vedere la trama di Alice attraverso lo specchio. Alice dopo essere stata protagonista di una lunga avventura durata ben tre anni solcando i mari che costeggiano la Cina a bordo della bellissima nave che un tempo aveva reso orgoglioso ed estremamente felice il proprio defunto padre al quale era molto legato, fa ritorno a Londra. Qui trova un clima decisamente ostile e soprattutto deve fronteggiare una situazione a dir poco compromessa. Lord Ascott che un tempo era stato suo fidanzato, ha ricevuto in eredità il ricco patrimonio del padre ed in particolar modo tantissime proprietà di natura immobiliare. Non avendo mai dimenticato Alice e soprattutto il suo disonorevole no alla proposta di matrimonio avanzata, Lord Ascott vorrebbe vendicarsi mettendo sul lastrico la famiglia di Alice e soprattutto entrando in possesso della nave tanto amata. Infatti, sulla casa in cui vive la mamma di Alice pesa una rilevante ipoteca che l’uomo si dice pronto a rimuovere nel caso gli venga consegnata la nave. Questa situazione porta un profondo screzio tra la mamma ed Alice con quest’ultima che non appare per nulla intenzionata a privarsi di un ricordo così importante del suo amato papà. Alice scappando dalla mamma si imbatte in una farfalla che altri non è se non il Brucaliffo che la guida attraverso uno specchio che la conduce direttamente nel Sottomondo. Anche qui c’è in atto una situazione preoccupante che riguarda un malessere del Cappellaio Matto che a quanto sembra è triste e preoccupato in quanto convinto che la sua famiglia non è morta come lui aveva sempre creduto. Toccherà ad Alice occuparsi di un fatto molto delicato dal quale peraltro dipende anche la salvezza del Sottomondo.

Il trailer del film “Alice attraverso lo specchio”





© RIPRODUZIONE RISERVATA