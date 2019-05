Alice De Andrè Vs Barbara d’Urso/ “Mia sorella Francesca indotta a svendersi”

Un attacco senza mezze misure quello sferrato in queste ore da Alice De Andrè contro Barbara d’Urso rea di aver messo sua sorella Francesca nella casa del Grande Fratello solo per sfruttarne le debolezze e farne carne da macello. Nessuno scontro per la regina degli ascolti tv che molto spesso viene accusata da protagonisti o esperti della tv di usare il dolore degli altri e di farlo fruttare a suo piacimento. Anche questa volta è questo il succo della situazione, questo è quello che pensa Alice De Andrè dopo quello che è andato in onda ieri sera, con un gioco al massacro che vede la sorella Francesca vittima di un carnefici pronti a selezionare “i più deboli per creare dei personaggi da strumentalizzare per l’odiens del trash. Persone psicologicamente vulnerabili circuite e indotte a svendere i propri sentimenti, la propria vita e il proprio passato con l’illusione di essere protetti e amati incondizionatamente da chi invece è il loro boia. Nella casa degli orrori vengono esaltati tutti gli aspetti più crudeli e brutali dell’essere umano“.

L’ATTACCO DI ALICE DE ANDRE’ A BARBARA D’URSO

Francesca de Andrè ieri sera non ha vissuto una puntata facile. In un primo momento ha scoperto del presunto tradimento del fidanzato Giorgio, poi ha avuto modo di piangere a dirotto tra le braccia della sorella Fabrizia De Andrè e poi prende atto di quello che è successo spingendo quest’ultima a buttare via di casa il suo ex (?). La serata non finisce qui visto che poi la De Andrè deve scontrarsi anche con Cristiano Malgioglio reo di aver tirato in mezzo l’amato nonno parlando del suo comportamento per ferirla. Tutto questo ha dato fastidio ad Alice De Andrè che non capisce nemmeno “come questo tutto sia legale” e spera davvero che la sorella possa capire, una volta fuori, chi siano le persone che le vogliono bene e chi no lanciando una frecciatina a Barbara d’Urso: “Da sorella provo un immenso dolore nel vedere Francesca così sofferente e persa, e nel sapere che si trovi in questo inferno. Le mando tutto il mio amore e spero che quando uscirà capirà chi veramente tiene a lei. Spero con tutto il cuore che vi fermino al più presto, carnefici della verità e dei sentimenti. Mi fate orrore“. La conduttrice a questo punto risponderà a queste accuse o le farà avere nella casa a Francesca?

Ecco il post di Alice De Andrè:





